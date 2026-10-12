Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa cukup rileks dan damai di semua area kehidupan. Hal ini cukup melegakan setelah semua kekacauan ini aquarius alami selama beberapa hari terakhir. Ini mungkin waktu yang tepat untuk menganalisis arah hidupmu.

Namun, hindari memulai hal baru dan fokuslah pada peningkatan pada apa yang sudah dimiliki. Bersantailah, bergembiralah, dan isi ulang energimu hari ini.

Zodiak pisces termotivasi dan memiliki tujuan hidup yang baru. Pisces mungkin merasa terinspirasi untuk meraih impian setinggi langit. Pisces mungkin ingin mengejar ambisi, meskipun tampak tidak realistis bagi orang lain.

Jangan biarkan kata mustahil menghalangimu. Sebaliknya, pisces harus mengevaluasi semua skenario secara menyeluruh dan praktis agar semuanya berjalan sesuai keinginan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Senin, 12 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus meluangkan waktu untuk bersama pasangan, karena dia sedang membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang. Terkait karir, gunakan masa-masa sulit di bidang profesional untuk mengubah masalah menjadi peluang.

Sementara itu, belajarlah mengekspresikan diri dengan lebih baik karena memendam perasaan bisa menyebabkan masalah kesehatan. Pada sisi keuangan, kesepakatan bisnis yang tertunda akhirnya selesai dan membuka peluang untuk terbentuknya bisnis baru.

Cinta Aquarius