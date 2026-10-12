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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari yang tenang dan damai bagi zodiak Libra. Belakangan ini, hari-hari terasa sangat sibuk. Namun, semua itu akan hilang dan Libra memiliki banyak waktu untuk bersantai dan terhubung dengan keluarga, teman, atau pasangan. 

Libra memiliki tenggat waktu proyek yang harus dipenuhi. Jangan khawatir, karena akan ada cukup waktu untuk menyelesaikan proyek sebelum tenggat waktu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Senin, 12 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra memiliki kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami kepada pasangan. Terkait karir, mulailah mengerjakan berbagai tugas dengan memanfaatkan sepenuhnya aspirasi, sifat suportif, dan keterbukaan pikiranmu.

Sementara itu, Libra memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga sepenuhnya. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat Libra memperoleh keuntungan yang banyak.

Cinta Libra

Libra membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan, dan perlu membicarakan hal ini dengan pasangan. Libra merasa agak tertekan akhir-akhir ini, jadi sekarang memiliki kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami. 

Libra pasti dapat menemukan kompromi dan jeda singkat. Hal ini memungkinkan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri dan membawa lebih banyak hal ke dalam hubungan.

Editor: Candra Mega Sari
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