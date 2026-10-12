Ramalan Zodiak Libra 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari yang tenang dan damai bagi zodiak Libra. Belakangan ini, hari-hari terasa sangat sibuk. Namun, semua itu akan hilang dan Libra memiliki banyak waktu untuk bersantai dan terhubung dengan keluarga, teman, atau pasangan.
Libra memiliki tenggat waktu proyek yang harus dipenuhi. Jangan khawatir, karena akan ada cukup waktu untuk menyelesaikan proyek sebelum tenggat waktu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Senin, 12 Oktober 2026.
Baca Juga:Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 12 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak Libra memiliki kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami kepada pasangan. Terkait karir, mulailah mengerjakan berbagai tugas dengan memanfaatkan sepenuhnya aspirasi, sifat suportif, dan keterbukaan pikiranmu.
Sementara itu, Libra memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman serta keluarga sepenuhnya. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat Libra memperoleh keuntungan yang banyak.
Cinta Libra
Libra membutuhkan lebih banyak ruang dalam hubungan, dan perlu membicarakan hal ini dengan pasangan. Libra merasa agak tertekan akhir-akhir ini, jadi sekarang memiliki kebutuhan untuk mengomunikasikan apa yang dialami.
Libra pasti dapat menemukan kompromi dan jeda singkat. Hal ini memungkinkan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri dan membawa lebih banyak hal ke dalam hubungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022