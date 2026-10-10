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Rabbany Wanadriani
Minggu, 11 Oktober 2026 | 01.54 WIB

5 Zodiak yang Kerap Dikaitkan dengan Keberuntungan, Sagitarius hingga Taurus

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keberuntungan sering menjadi hal menarik untuk dibahas, terutama bagi mereka yang mengikuti dunia astrologi. Ada sejumlah zodiak yang dipercaya memiliki kecenderungan lebih mudah menemukan kesempatan baik, baik dalam urusan pekerjaan, hubungan asmara, maupun kehidupan sehari-hari.

Meski begitu, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, dan kesiapan memanfaatkan peluang juga berperan penting dalam perjalanan hidup. Dalam astrologi, karakter tertentu justru dianggap membuat seseorang lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan positif.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima zodiak yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan berdasarkan karakter dan planet penguasanya. Mulai dari Sagitarius yang optimistis hingga Taurus yang dikenal gigih, berikut gambaran peruntungan kelima zodiak tersebut menurut astrologi.

1. Sagitarius

Sagitarius sering menempati posisi teratas dalam pembahasan zodiak yang dianggap beruntung. Dalam astrologi, zodiak ini berada di bawah pengaruh Jupiter, planet yang melambangkan ekspansi, pertumbuhan, dan kemakmuran.

Pemilik zodiak Sagitarius dikenal menyukai petualangan, berpikiran terbuka, dan memiliki optimisme tinggi. Mereka cenderung tidak ragu mencoba pengalaman baru atau menjelajahi kesempatan yang belum pernah ditemui sebelumnya.

Sikap tersebut membuat Sagitarius digambarkan lebih mudah menemukan jalan alternatif ketika menghadapi tantangan. Dalam urusan karier, perjalanan, maupun hubungan asmara, keberanian mereka untuk melangkah keluar dari zona nyaman sering dikaitkan dengan hadirnya peluang tak terduga.

2. Leo

Leo dikenal sebagai zodiak yang percaya diri, penuh semangat, dan memiliki daya tarik tersendiri. Dalam astrologi, Leo berada di bawah naungan Matahari yang melambangkan vitalitas, identitas, serta keinginan untuk bersinar.

Karakter tersebut membuat Leo sering digambarkan mampu menarik perhatian di lingkungan sosial maupun profesional. Kepercayaan diri dan kemampuan memimpin juga dapat membantu mereka ketika harus menghadapi tantangan atau mengambil keputusan penting.

Keberuntungan Leo dalam ramalan astrologi kerap dihubungkan dengan keberanian menunjukkan kemampuan dan kesediaan mengambil kesempatan. Ketika mampu mengimbangi rasa percaya diri dengan pertimbangan yang matang, mereka memiliki peluang untuk mengembangkan potensi secara optimal.

3. Libra

Libra merupakan zodiak yang identik dengan keseimbangan, keharmonisan, dan kemampuan menjalin hubungan. Dipengaruhi oleh Venus, planet yang dalam astrologi dikaitkan dengan cinta, keindahan, serta hubungan sosial, Libra dipercaya memiliki daya tarik dalam membangun kemitraan.

Pemilik zodiak ini biasanya digambarkan pandai berkomunikasi dan berusaha mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Sikap diplomatis tersebut dapat membantu mereka menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Dalam urusan keberuntungan, Libra kerap dikaitkan dengan peluang yang datang melalui pertemanan, kerja sama, atau jaringan profesional. Kemampuan membangun kepercayaan dan menyelesaikan perbedaan secara bijaksana dianggap menjadi salah satu kekuatan yang mendukung perjalanan mereka.

4. Pisces

Pisces dikenal memiliki imajinasi kuat, kepekaan emosional, dan intuisi yang menonjol. Dalam astrologi modern, zodiak ini dikaitkan dengan Neptunus, sedangkan Jupiter juga memiliki peran dalam tradisi astrologi tertentu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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