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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 12 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius merasa cukup rileks dan damai di semua area kehidupan. Hal ini cukup melegakan setelah semua kekacauan ini Aquarius alami selama beberapa hari terakhir. Ini mungkin waktu yang tepat untuk menganalisis arah hidupmu. 

Namun, hindari memulai hal baru dan fokuslah pada peningkatan pada apa yang sudah dimiliki. Bersantailah, bergembiralah, dan isi ulang energimu hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Senin, 12 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius harus meluangkan waktu untuk bersama pasangan, karena dia sedang membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang. Terkait karir, gunakan masa-masa sulit di bidang profesional untuk mengubah masalah menjadi peluang.

Sementara itu, belajarlah mengekspresikan diri dengan lebih baik karena memendam perasaan bisa menyebabkan masalah kesehatan. Pada sisi keuangan, kesepakatan bisnis yang tertunda akhirnya selesai dan membuka peluang untuk terbentuknya bisnis baru.

Cinta Aquarius

Hari ini, Aquarius mungkin merasa lebih khawatir tentang kesehatan pasangan. Dia membutuhkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dari Aquarius. Jika bisa meluangkan waktu untuk bersamanya hari ini, itu akan sangat membantu.

Karir Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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