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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 12 Oktober 2026 | 05.24 WIB

4 Zodiak yang Menuntaskan Target Minggu Ini, Produktivitas dan Pengembangan Diri Jadi Kunci

Ilustrasi rencana liburan/Magnific - Image

Ilustrasi rencana liburan/Magnific

JawaPos.com - Minggu ini merupakan waktu yang tepat untuk membangun vibes positif di dalam kehidupan.

Beberapa zodiak ini akan menutup minggu dengan ending yang manis, dimana mereka akan mendapatkan hasil maksimal dalam mencapai target hidup yang lebih baik.

Periode ini menjadi peluang yang positif bagi mereka untuk memperoleh dorongan motivasi yang lebih besar, mendapatkan kepercayaan diri yang lebih banyak, serta keyakinan yang lebih kuat untuk melangkah.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango pada (11/10) berikut empat zodiak yang mampu menuntaskan targetnya minggu ini. 

Aries hadir untuk memberikan hasil dan kerja kerasnya. Karier dan kehidupan pekerjaan menjadi aspek yang mendapatkan perhatian. Jika suatu jalan memang tepat untuk anda jangan biarkan orang lain meragukan keputusan tersebut.

Cancer akan mengalami perubahan positif terutama dalam hal penampilan dan kehidupan pribadi. Oleh karena itu, prioritaskan perawatan diri dan kesejahteraan di atas hal-hal lainnya. Saat tubuh anda berada di dalam kondisi yang baik, aspek kehidupan lain juga berjalan dengan lebih lancar.

Taurus akan memperoleh ketenangan mental dan spiritual di minggu ini. Mereka mulai melakukan praktek mindfulness dan rasa syukur atas berkah yang diterima. Keadaan akan menjadi lebih baik kedepannya.

Minggu ini terasa seperti awal baru yang bisa diisi pisces dengan berbagai hal. Jadi pastikan bahwa anda tidak menyia-nyiakan potensi diri hanya demi menyenangkan orang lain. Sebagian dari diri anda juga akan memperoleh manfaat dengan mengevaluasi prioritas kehidupan. 

Editor: Hanny Suwindari
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