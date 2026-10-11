4 Zodiak yang Suka Tidur Siang, Butuh Istirahat Sejenak agar Kembali Berenergi

Ilustrasi tidur siang/Magnific
JawaPos.com-Tidur siang dapat membantu memulihkan energi sehingga anda bisa melanjutkan aktivitas sepanjang hari.
Selain itu, tidur siang juga dapat mendukung kemampuan berpikir, produktivitas, dan kreativitas, serta membantu tubuh mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango pada (11/10), berikut empat zodiak yang butuh tidur siang untuk memulihkan energi dan mendukung produktivitas mereka.
Taurus
Taurus termasuk tipe orang yang menyukai tidur siang. Mereka akan merasa senang jika bisa tidur sebentar di tengah kesibukan. Taurus memiliki keinginan untuk menjadikan tidur siang sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.
Sagittarius
Sagittarius termasuk tipe orang yang membutuhkan tidur siang untuk mengatasi stuck. Tidur siang dapat membantu tubuh beradaptasi untuk berpindah dari zona waktu ke zona waktu lainnya. Kebiasaan ini juga bisa membantu mengganti waktu tidur yang hilang selama malam hari.
Pisces
Pisces memiliki pola tidur yang dipengaruhi oleh kondisi emosional dan membutuhkan waktu tidur yang cukup banyak. Pisces bisa tidur siang saat sedang sedih, bahagia, bosan, ataupun sekadar membutuhkan inspirasi. Bagi pisces, tidur siang merupakan hal yang penting dan menjadi bagian dari rutinitas.
Aries
Aries kerap tidur sebentar pada sore hari saat memiliki rencana menghadiri suatu acara. Tidur dapat memberikan tambahan energi sehingga seseorang akan merasa segar ketika bangun. Setelah tidur, aries akan memiliki energi yang dibutuhkan untuk tetap terjaga.
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Jawa Pos
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