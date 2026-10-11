4 Zodiak Paling Pandai Menyusun Itinerary, Liburan Jadi Lebih Seru dan Worth It

JawaPos.com-Setiap orang membutuhkan waktu liburan untuk memberikan kesempatan beristirahat, bersantai, dan memulihkan kondisi pikiran.

Sebagian orang mungkin akan merasa kewalahan saat harus menyusun itinerary atau merencanakan liburan. Namun, ada beberapa orang yang sangat antusias saat mendapat kesempatan untuk menyusun rencana perjalanan.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (11/10), berikut empat zodiak yang paling ahli membuat rencana liburan.

Aries

Sebagai zodiak yang sering berpergian, aries sering menghabiskan waktu luang untuk memikirkan destinasi berikutnya. Mereka juga sering menjelajahi situs perjalanan dan mencari promo tiket saat memiliki waktu luang, baik saat bekerja maupun di rumah.

Virgo

Virgo merasa senang saat mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan analitik untuk membuat rencana liburan. Mereka mampu bekerja dengan baik di bawah tekanan dan menikmati proses menyusun rencana secara terperinci.

Sagittarius

Sagittarius sering kali berhasil menemukan destinasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Mulai dari kafe hidden gem, sampai restoran yang menggugah selera di ribuan tempat di tengah kota. Mereka senang menjelajahi tempat-tempat yang menawarkan pengalaman dengan nuansa yang berbeda.

Capricorn

Capricorn menjalani hidup dengan work hard, play hard. Mereka mencurahkan waktu dan energinya untuk pekerjaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Capricorn selalu menantikan saatnya kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Capricorn tidak segan mengeluarkan uang demi menikmati pengalaman yang memuaskan.