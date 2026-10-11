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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 12 Oktober 2026 | 01.35 WIB

4 Zodiak yang Tidak Betah di Rumah Saat Weekend, Lebih Gemar Berburu Pengalaman Baru

Ilustrasi camping outdoor/Magnific

JawaPos.com-Weekend menjadi waktu untuk beristirahat dari rutinitas. Namun, beberapa zodiak ini justru senang menghabiskan waktu di luar rumah.

Mereka menyukai kegiatan menjelajah alam, berkumpul bersama teman, ataupun mencoba pengalaman baru.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (11/10), berikut daftar zodiak yang menghabiskan weekend di luar outdoor untuk mencari pengalaman baru.  

Sagittarius senang berpergian dan menemukan tempat-tempat baru. Kegiatan hiking, kemah, dan travelling secara spontan menjadi pilihan yang menyenangkan bagi sagittarius. Mereka menikmati sensasi berpetualang sekaligus mempelajari hal-hal baru.

Aries memiliki energi yang besar dan menyukai tantangan. Mereka senang melakukan berbagai aktivitas olahraga di luar seperti panjat tebing, bersepeda, dan berolahraga. Mereka juga menikmati sensasi menantang di lingkungan outdoor, membuat weekend terasa seru dan menyenangkan.

Gemini dikenal sebagai sosok yang mudah berteman. Oleh karena itu, gemini cenderung menikmati kegiatan outdoor yang memungkinkan mereka bertemu orang lain. Bagi gemini, kesempatan bertemu orang baru, mengobrol, dan berbagi cerita menjadi bagian menyenangkan dari menghabiskan akhir pekan di rumah.

Aquarius menyukai berkegiatan di luar ruangan. Mereka senang memanfaatkan akhir pekan untuk mempelajari sesuatu sekaligus menjelajahi hal baru. Bagi aquarius, pengalaman yang berbeda dapat memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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