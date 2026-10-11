4 Frasa yang Menunjukkan Pria Tak Peduli Padamu dan Menunjukkan Jarak Emosional

Ilustrasi pria yang sudah tidak menunjukkan kepedulian (Magnific)
JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, perhatian tidak selalu ditunjukkan melalui hadiah, kata-kata romantis, atau tindakan besar.
Terkadang, kepedulian justru terlihat dari cara seseorang merespons percakapan sederhana, mendengarkan perasaan pasangan, dan menunjukkan keinginan untuk tetap terhubung secara emosional.
Sebaliknya, perubahan dalam cara berkomunikasi juga dapat menjadi petunjuk bahwa kedekatan dalam hubungan mulai berkurang.
Pria yang tidak lagi menunjukkan ketertarikan emosional mungkin menggunakan kalimat-kalimat tertentu ketika berbicara dengan perempuan yang sebelumnya dekat dengannya.
Frasa tersebut bisa terdengar biasa, bahkan tidak selalu kasar. Namun, jika terus muncul bersamaan dengan sikap dingin, kurangnya perhatian, dan keengganan untuk membicarakan masalah, kata-kata itu dapat mencerminkan adanya jarak emosional.
Meski demikian, satu kalimat saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seseorang benar-benar tidak peduli.
Pilihan kata juga dipengaruhi oleh suasana hati, tekanan pekerjaan, gaya komunikasi, dan kondisi pribadi.
Karena itu, penting untuk memperhatikan pola perilaku yang berulang, bukan hanya menilai seseorang dari satu percakapan.
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Jawa Pos
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