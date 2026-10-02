8 Ungkapan yang Kerap Muncul Saat Seseorang Sedang Rapuh Secara Mental dan Emosional

JawaPos.com - Kondisi mental dan emosional seseorang dapat memengaruhi cara mereka menghadapi masalah, merespons tekanan, hingga berkomunikasi dengan orang di sekitarnya.

Ketika seseorang mengalami kerapuhan emosional, berbagai perasaan seperti cemas, malu, takut, atau kecewa dapat terasa jauh lebih sulit untuk dikelola.

Kerapuhan emosional tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Orang yang sensitif terhadap perasaan sering kali memiliki empati dan kepedulian yang tinggi terhadap orang lain.

Namun, ketika seseorang kesulitan mengatur emosinya, kondisi tersebut dapat memengaruhi hubungan, kepercayaan diri, dan kesejahteraan sehari-hari.

Salah satu hal yang dapat diamati adalah pola bahasa yang digunakan dalam percakapan. Beberapa ungkapan tertentu dapat muncul ketika seseorang sedang kewalahan menghadapi perasaannya.

Dilansir dari laman YourTango, berikut delapan frasa yang sering dikaitkan dengan kesulitan mengelola emosi.

1. “Aku tidak bisa menahannya”