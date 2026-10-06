Ingin Menjadi Komunikator yang Cerdas Secara Emosional, Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Komunikasi yang baik bukan hanya tentang kemampuan berbicara.

Ada orang yang sangat pandai menjelaskan sesuatu, tetapi setiap percakapan dengannya terasa melelahkan. Ada juga orang yang tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara, kita merasa dipahami, dihargai, dan aman untuk menjadi diri sendiri.

Perbedaannya sering kali bukan pada kecerdasan intelektual, melainkan pada kecerdasan emosional dalam berkomunikasi.

Dalam psikologi, kemampuan mengenali emosi diri, memahami emosi orang lain, mengelola respons, dan menyesuaikan perilaku dengan situasi merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Kemampuan ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang membangun hubungan, menyelesaikan konflik, memberikan kritik, bahkan menghadapi percakapan yang sulit.

Menjadi komunikator yang cerdas secara emosional bukan berarti selalu lembut, selalu setuju, atau tidak pernah marah.

Justru sebaliknya.

Orang yang cerdas secara emosional mampu mengatakan hal yang sulit tanpa sengaja melukai, menetapkan batas tanpa merendahkan, menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menyerang, dan mendengarkan tanpa buru-buru menghakimi.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), jika kamu ingin mengembangkan kemampuan tersebut, berikut 7 cara yang bisa mulai kamu praktikkan.

1. Belajarlah Mengenali Emosimu Sebelum Merespons