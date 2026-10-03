6 Tanda Halus Hubunganmu Tidak Matang secara Emosional Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki pasangan yang belum matang secara emosional. (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua hubungan yang tidak sehat terlihat dari pertengkaran besar, perselingkuhan, atau kata-kata kasar.



Kadang-kadang, masalah justru muncul dalam bentuk yang jauh lebih halus.



Pasanganmu mungkin tetap mengatakan bahwa dia mencintaimu. Kalian mungkin masih sering makan bersama, bercanda, pergi berdua, bahkan terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Tetapi di balik semua itu, ada pola-pola kecil yang membuatmu perlahan merasa tidak didengar, tidak aman, atau seperti harus terus berhati-hati ketika berbicara.



Dalam psikologi, kematangan emosional bukan berarti seseorang tidak pernah marah, kecewa, cemburu, atau melakukan kesalahan. Manusia tetap memiliki emosi yang kompleks.



Kematangan emosional lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali emosinya, mengelolanya secara sehat, bertanggung jawab atas perilakunya, berkomunikasi secara terbuka, dan memperbaiki hubungan setelah terjadi konflik.



Karena itu, seseorang bisa terlihat dewasa dalam banyak aspek kehidupan—pekerjaan, pendidikan, keuangan, atau tanggung jawab sosial—tetapi belum tentu matang secara emosional dalam hubungan romantis.



Dan yang paling menarik, ketidakmatangan emosional sering kali tidak muncul sebagai sesuatu yang dramatis.



Ia muncul melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus berulang.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (3/10), terdapat enam tanda halus yang patut kamu perhatikan.



1. Dia Sulit Mengakui Perasaannya Sendiri, Apalagi Membicarakannya denganmu



Salah satu tanda yang cukup halus adalah ketika pasangan kesulitan mengenali dan mengungkapkan apa yang sebenarnya sedang ia rasakan.



Ketika kamu bertanya:



"Kamu kenapa?"



Jawabannya selalu:



"Nggak apa-apa."



Tetapi sikapnya berubah.



Dia menjadi dingin.



Balas pesan lebih singkat.



Menjauh.



Mudah tersinggung.



Namun ketika kamu mencoba membicarakannya, dia justru mengatakan bahwa tidak ada masalah.



Sekilas, ini mungkin terlihat seperti seseorang yang hanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Dan memang, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda ketika sedang mengalami emosi yang kuat.



Masalahnya muncul ketika pola tersebut menjadi kebiasaan dan tidak pernah diikuti komunikasi.



Dalam hubungan yang matang secara emosional, seseorang tidak harus langsung mampu menjelaskan semua perasaannya. Tetapi setidaknya ada usaha untuk berkomunikasi.



Misalnya:



"Aku sedang kesal, tapi aku belum tahu cara menjelaskannya. Aku butuh waktu sebentar. Nanti kita bicarakan."



Kalimat seperti itu menunjukkan adanya kesadaran terhadap emosi sekaligus tanggung jawab terhadap hubungan.



Sebaliknya, ketika seseorang terus menggunakan diam, sikap dingin, atau perubahan perilaku sebagai satu-satunya cara untuk menghadapi emosi, pasangannya bisa dibuat bingung.



Kamu akhirnya harus menebak-nebak.



"Aku salah apa?"



"Dia marah karena apa?"



"Aku harus ngomong atau diam?"



Lama-kelamaan, hubungan bisa terasa seperti ruang penuh teka-teki emosional.



Dan kamu mungkin mulai belajar membaca suasana hati pasangan sebelum berani mengungkapkan kebutuhanmu sendiri.



Di sinilah masalahnya.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi dua orang untuk memahami emosi masing-masing, bukan membuat salah satu pihak terus-menerus menjadi "pembaca pikiran."



2. Setiap Kritik Kecil Terasa Seperti Serangan Pribadi



Tanda kedua adalah ketika pasangan sangat sulit menerima masukan, bahkan ketika kamu menyampaikannya dengan cara yang tenang.



Misalnya kamu mengatakan:



"Aku sebenarnya sedih kalau kamu membatalkan rencana kita tanpa memberi tahu lebih dulu."



Alih-alih membahas perilaku tersebut, pasangan langsung menjawab:



"Berarti aku selalu salah di matamu."



Atau:



"Kamu memang nggak pernah puas."



Atau:



"Kalau aku seburuk itu, ya sudah cari orang lain."



Perhatikan apa yang terjadi.



Kamu sedang membicarakan satu perilaku tertentu, tetapi percakapan berubah menjadi pembelaan terhadap harga dirinya.



Ini bisa berkaitan dengan respons defensif.



Dalam hubungan, kemampuan menerima umpan balik merupakan bagian penting dari komunikasi yang sehat. Tidak berarti seseorang harus menerima semua kritik begitu saja. Namun ada perbedaan antara mengatakan:



"Aku tidak setuju dengan cara kamu melihat masalah ini."



dan langsung mengubah percakapan menjadi serangan balik atau korbanisasi.



Ketika seseorang tidak mampu membedakan antara "aku melakukan kesalahan" dan "aku adalah orang yang buruk," kritik sederhana dapat terasa sangat mengancam.



Akibatnya, pasangan mungkin lebih sibuk melindungi egonya daripada memahami dampak perilakunya terhadapmu.



Dan akhirnya kamu berhenti memberikan masukan.



Bukan karena masalahnya sudah selesai.



Tetapi karena kamu lelah menghadapi reaksinya.



Ini adalah salah satu perubahan yang sering tidak disadari dalam hubungan.



Awalnya kamu ingin berkomunikasi.



Lalu kamu mulai memilih kata-kata.



Kemudian kamu mulai menghindari topik tertentu.



Sampai akhirnya kamu lebih memilih diam.



Padahal diamnya kamu bukan berarti hubungan semakin sehat.



Bisa jadi kamu hanya sudah kehilangan energi untuk menjelaskan.



3. Dia Meminta Pengertian, Tetapi Sulit Memberikan Pengertian



Hubungan membutuhkan timbal balik.



Kita semua memiliki hari buruk.



Kita bisa menjadi sensitif ketika lelah.



Kita bisa lupa membalas pesan.



Kita bisa salah memahami perkataan pasangan.



Kita juga bisa melakukan kesalahan.



Karena itu, hubungan yang sehat membutuhkan kemampuan untuk saling memberikan ruang dan pengertian.



Namun ada pola yang perlu diperhatikan.



Pasangan ingin kamu memahami kondisinya:



"Aku memang sibuk."



"Aku lagi capek."



"Aku sedang banyak pikiran."



"Aku memang seperti ini kalau stres."



Dan kamu berusaha memahaminya.



Tetapi ketika giliran kamu membutuhkan pengertian, standar tersebut berubah.



Ketika kamu lelah, kamu dianggap tidak perhatian.



Ketika kamu membutuhkan waktu sendiri, kamu dianggap menjauh.



Ketika kamu mengatakan sedang tidak baik-baik saja, dia justru menganggap kamu terlalu sensitif.



Inilah yang membuat hubungan terasa tidak seimbang.



Secara psikologis, empati bukan berarti selalu menyetujui pasangan. Empati berarti mampu mencoba memahami pengalaman emosional orang lain meskipun kita tidak sepenuhnya merasakan hal yang sama.



Pasangan yang matang secara emosional mungkin berkata:



"Aku tidak melihat masalah ini dengan cara yang sama, tapi aku mengerti kenapa kamu merasa terluka."



Kalimat sederhana seperti itu sangat berbeda dengan:



"Kamu terlalu baper."



atau:



"Itu masalah kecil. Kenapa kamu membesar-besarkannya?"



Perbedaan pendapat sebenarnya normal.



Yang menentukan kualitas hubungan bukan apakah kalian selalu sepakat.



Tetapi apakah kalian masih mampu menghargai pengalaman emosional satu sama lain ketika kalian tidak sepakat.



4. Ketika Terjadi Konflik, Tujuannya Menang—Bukan Menyelesaikan Masalah



Perhatikan cara pasanganmu bertengkar.



Apakah setelah konflik kalian mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi?



Atau setiap pertengkaran berubah menjadi kompetisi tentang siapa yang paling benar?



Dalam hubungan yang tidak matang secara emosional, konflik sering berubah menjadi perlombaan untuk mencari kesalahan.



"Kamu dulu yang mulai."



"Tapi kamu pernah melakukan yang lebih parah."



"Kalau kamu boleh melakukan itu, aku juga boleh."



"Aku melakukan itu karena kamu membuatku seperti ini."



Masalah yang awalnya sederhana akhirnya melebar ke seluruh sejarah hubungan.



Kesalahan dari tiga bulan lalu muncul.



Pertengkaran tahun lalu dibawa kembali.



Hal-hal pribadi yang pernah dipercayakan satu sama lain mulai digunakan sebagai senjata.



Pada titik tertentu, tidak ada lagi orang yang berusaha memahami masalah.



Masing-masing hanya berusaha memenangkan argumen.



Padahal konflik dalam hubungan bukan pertandingan.



Tujuan konflik yang sehat bukan menentukan siapa yang paling benar.



Tujuannya adalah memahami masalah, menyampaikan kebutuhan, menemukan batas yang jelas, dan mencari cara agar pola yang sama tidak terus berulang.



Tentu, ini bukan berarti setiap konflik harus berakhir dengan kesepakatan.



Dua orang yang matang secara emosional tetap bisa berbeda pendapat.



Tetapi mereka dapat mengatakan:



"Aku masih tidak setuju denganmu, tetapi aku ingin kita mencari solusi."



Sebaliknya, jika setiap konflik selalu menghasilkan ancaman putus, silent treatment berkepanjangan, penghinaan, manipulasi, atau usaha membuat pasangan merasa bersalah, maka yang perlu diperhatikan bukan hanya topik pertengkarannya.



Perhatikan pola di balik pertengkaran tersebut.



5. Dia Sering Menggunakan "Candaan" untuk Mengatakan Hal yang Sebenarnya Menyakitkan



Ini adalah salah satu tanda yang sangat halus.



Pasangan mengatakan sesuatu yang menyakitkan.



Ketika kamu terlihat tersinggung, dia tertawa:



"Bercanda doang."



Kamu mencoba menjelaskan bahwa perkataannya membuatmu tidak nyaman.



Dia menjawab:



"Kamu terlalu serius."



Atau:



"Nggak bisa bercanda sekarang?"



Tentu, bercanda dalam hubungan adalah hal yang normal.



Pasangan memang boleh saling menggoda.



Namun ada perbedaan antara candaan yang membuat kedua orang tertawa dan candaan yang secara konsisten merendahkan salah satu pihak.



Jika seseorang terus mengatakan sesuatu yang sensitif, melihatmu terluka, lalu menggunakan kata "bercanda" untuk menghindari tanggung jawab, masalahnya bukan lagi sekadar humor.



Yang perlu diperhatikan adalah respons setelah kamu menyampaikan batasan.



Pasangan yang matang secara emosional mungkin tidak langsung memahami mengapa sebuah candaan menyakitimu.



Tetapi ketika kamu menjelaskannya, dia bisa berkata:



"Oke, aku tidak tahu kalau itu membuatmu tidak nyaman. Aku akan berhenti."



Sebaliknya, jika responsnya selalu:



"Kamu terlalu sensitif."



"Kamu nggak punya selera humor."



"Orang lain juga nggak masalah."



maka perasaanmu terus-menerus diposisikan sebagai masalah.



Padahal setiap orang memiliki batas emosional yang berbeda.



Dalam hubungan yang sehat, batasan bukan sesuatu yang harus selalu disetujui agar bisa dihormati.



6. Setelah Menyakiti Kamu, Dia Lebih Fokus Membuktikan Bahwa Dia Tidak Bersalah daripada Memperbaiki Dampaknya



Ini mungkin tanda yang paling penting.



Tidak ada manusia yang sempurna.



Orang yang matang secara emosional pun bisa salah.



Dia bisa lupa.



Dia bisa berkata kasar.



Dia bisa mengambil keputusan yang keliru.



Dia bisa mengecewakan pasangannya.



Jadi ukuran kematangan emosional bukanlah "apakah dia pernah menyakitimu?"



Karena hampir semua hubungan pasti mengalami momen seperti itu.



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



Apa yang dia lakukan setelah mengetahui bahwa kamu terluka?



Misalnya kamu mengatakan:



"Aku terluka ketika kamu mengatakan itu di depan teman-temanmu."



Pasangan yang matang mungkin menjawab:



"Aku tidak bermaksud mempermalukanmu, tetapi aku mengerti kenapa kamu merasa begitu. Seharusnya aku tidak mengatakannya di depan mereka. Maaf."



Perhatikan bahwa permintaan maaf tidak selalu harus diawali dengan pengakuan bahwa niatnya buruk.



Dia bisa membedakan antara niat dan dampak.



Sebaliknya, respons yang tidak matang bisa berbunyi:



"Aku kan nggak bermaksud begitu."



"Kamu salah paham."



"Aku cuma jujur."



"Kalau kamu nggak terlalu sensitif, kamu nggak akan sakit hati."



Masalahnya bukan sekadar apakah dia setuju dengan perasaanmu.



Masalahnya adalah apakah dia bersedia memahami dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab atas bagian yang memang menjadi tanggung jawabnya.



Permintaan maaf yang sehat juga biasanya diikuti perubahan perilaku.



Karena jika seseorang berkali-kali meminta maaf untuk hal yang sama tetapi terus mengulanginya tanpa usaha memperbaiki pola, kata "maaf" akhirnya kehilangan makna.



Tetapi Ada Hal yang Lebih Penting: Jangan Terlalu Cepat Memberi Label



Membaca enam tanda di atas bukan berarti kamu harus langsung menyimpulkan:



"Pasanganku tidak matang secara emosional."



Psikologi tidak bekerja sesederhana daftar centang.



Satu perilaku saja tidak cukup untuk menilai keseluruhan kepribadian seseorang.



Setiap orang bisa mengalami hari buruk.



Setiap orang bisa bersikap defensif.



Setiap orang bisa kehilangan kendali sesekali.



Bahkan orang yang sangat matang secara emosional pun bisa melakukan kesalahan dalam situasi tertentu.



Yang lebih penting adalah pola, frekuensi, konteks, dan kemauan untuk memperbaiki diri.



Tanyakan kepada dirimu:



Apakah perilaku ini terjadi berulang kali?

Apakah pasangan bersedia membicarakannya?

Apakah dia mampu mengakui kesalahan?

Apakah ada perubahan setelah konflik?

Apakah kamu juga memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan?

Apakah kalian berdua bisa meminta maaf?

Apakah masalah yang sama terus berulang tanpa penyelesaian?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih berguna daripada sekadar memberikan label kepada pasangan.



Hubungan yang Matang Bukan Hubungan Tanpa Konflik



Banyak orang memiliki gambaran yang keliru tentang hubungan yang sehat.



Mereka membayangkan pasangan yang tidak pernah bertengkar.



Padahal konflik merupakan bagian yang wajar dalam hubungan dekat.



Dua orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda.



Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda.



Cara mereka mengekspresikan kasih sayang pun bisa berbeda.



Karena itu, ketidaksepakatan tidak otomatis berarti hubungan tersebut buruk.



Yang membedakan hubungan yang lebih sehat adalah bagaimana kedua orang menghadapi ketidaksepakatan tersebut.



Apakah kalian bisa membicarakan masalah tanpa saling merendahkan?



Apakah kalian bisa mengatakan "aku salah"?



Apakah kalian bisa mendengarkan tanpa langsung mempersiapkan serangan balik?



Apakah kalian bisa menetapkan batasan tanpa menggunakan ancaman?



Apakah kalian bisa memperbaiki hubungan setelah terjadi konflik?



Dan yang tidak kalah penting:



Apakah kamu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri di dalam hubungan tersebut?



Karena hubungan yang matang secara emosional bukan hubungan yang selalu tenang.



Melainkan hubungan di mana kedua orang memiliki ruang untuk menjadi manusia—dengan emosi, kekurangan, kebutuhan, dan kesalahan—tanpa harus terus-menerus takut bahwa kejujuran akan digunakan untuk melukai mereka.



Pada Akhirnya, Perhatikan Apa yang Terjadi pada Dirimu



Terkadang kita terlalu sibuk menganalisis pasangan sampai lupa memperhatikan diri sendiri.



Cobalah berhenti sejenak dan tanyakan:



"Aku menjadi seperti apa sejak berada dalam hubungan ini?"



Apakah kamu semakin mampu berbicara terbuka?



Atau justru semakin sering menyembunyikan perasaan?



Apakah kamu merasa didengar?



Atau kamu terus merasa harus menjelaskan keberadaanmu?



Apakah kamu bisa melakukan kesalahan?



Atau kamu selalu takut terhadap reaksi pasangan?



Apakah kamu bisa mengatakan "tidak"?



Atau kamu merasa harus selalu mengikuti keinginannya agar hubungan tetap damai?



Jawaban-jawaban tersebut tidak otomatis menentukan apakah sebuah hubungan harus dipertahankan atau diakhiri.



Tetapi jawaban itu bisa menjadi informasi penting tentang dinamika hubungan yang sedang kamu jalani.



Sebab terkadang, masalah terbesar bukan satu pertengkaran.



Bukan satu perkataan.



Bukan satu kesalahan.



Melainkan pola kecil yang terus terjadi sampai kamu perlahan kehilangan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri.



Dan mungkin, di situlah kamu perlu mulai bertanya bukan hanya:



"Apakah dia mencintaiku?"



Tetapi juga:



"Apakah cara kami mencintai satu sama lain memungkinkan kami berdua tumbuh secara emosional?"



Karena cinta saja tidak selalu cukup.



Hubungan juga membutuhkan kesadaran diri, komunikasi, tanggung jawab, empati, batasan, dan kemauan untuk memperbaiki kesalahan.



Dan kematangan emosional bukan tentang menjadi pasangan yang sempurna.



Ia tentang dua orang yang bersedia berkata:



"Aku mungkin tidak selalu benar. Tapi aku bersedia mendengarkan, memahami, bertanggung jawab, dan belajar menjadi pasangan yang lebih baik."



