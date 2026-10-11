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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 18.06 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Nikmati Waktu Luang

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan semangat menjalani berbagai kegiatan dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Antusiasme mencoba pengalaman baru terkadang membuat Sagittarius ingin mengisi hari dengan banyak aktivitas tanpa menyadari bahwa tenaga yang dimiliki juga memiliki batas.

Jika terus memaksakan diri, tubuh berisiko mengalami kelelahan ketika Sagittarius seharusnya mulai mempersiapkan diri menghadapi rutinitas pada pekan berikutnya.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya menyusun rencana kegiatan secara realistis dan menyediakan waktu khusus untuk bersantai di antara berbagai kesibukan.

Tidak semua hal harus dilakukan dalam satu hari, sehingga memilih aktivitas yang benar-benar penting atau menyenangkan dapat membantu menjaga energi tetap stabil.

Kebiasaan makan juga perlu diperhatikan dengan mengonsumsi makanan bergizi secara teratur serta menambahkan buah dan sayuran ke dalam menu harian.

Pastikan kebutuhan cairan terpenuhi sepanjang hari agar tubuh tetap terhidrasi, terutama ketika melakukan kegiatan di luar rumah atau beraktivitas cukup lama.

Editor: Novia Tri Astuti
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