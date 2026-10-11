Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 11 Oktober 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan kesibukan, waktu istirahat, dan kebutuhan tubuh untuk memulihkan tenaga.

Kebiasaan menyelesaikan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh terkadang membuat Capricorn sulit berhenti bekerja, bahkan ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Jika terus memaksakan diri, waktu untuk beristirahat bisa berkurang dan kondisi tubuh berpotensi kurang siap menghadapi aktivitas pada pekan berikutnya.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya memanfaatkan hari Minggu untuk memperlambat ritme kegiatan dan menunda urusan yang tidak perlu diselesaikan dengan segera.

Memberikan jeda bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, melainkan menyediakan kesempatan agar tubuh dan pikiran kembali segar sebelum menjalani rutinitas berikutnya.

Selain mengatur aktivitas, Capricorn perlu menjaga pola makan dengan memilih makanan bergizi dan mempertahankan jadwal makan yang teratur.