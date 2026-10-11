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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Minggu, 11 Oktober 2026: Redakan Stres dan Pulihkan Stamina

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memberikan perhatian lebih pada kebutuhan istirahat dan kemampuan tubuh memulihkan tenaga setelah menjalani berbagai aktivitas.

Ketika menghadapi banyak persoalan, Scorpio mungkin sulit berhenti memikirkannya meskipun pekerjaan dan tanggung jawab hari itu sudah selesai.

Pikiran yang terus aktif, terutama menjelang tidur, berpotensi membuat waktu istirahat terasa kurang menenangkan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio dapat mulai menjaga keseimbangan dengan mengurangi kegiatan yang memicu tekanan dan menyediakan waktu khusus untuk menenangkan diri.

Tidak semua persoalan harus mendapatkan penyelesaian segera, sehingga memberikan jeda kepada pikiran dapat membantu menghadapi masalah dengan lebih jernih.

Pilih aktivitas santai yang membuat tubuh dan pikiran terasa nyaman, seperti membaca buku, berjalan kaki dengan santai, mendengarkan musik, atau berbincang dengan seseorang yang dipercaya.

Kegiatan sederhana tersebut dapat menjadi kesempatan untuk melepaskan ketegangan setelah menjalani hari yang dipenuhi tuntutan.

Editor: Novia Tri Astuti
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