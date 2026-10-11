Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 11 Oktober 2026: Redakan Pikiran dan Pulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat.
Keinginan menyelesaikan berbagai tanggung jawab terkadang membuat Virgo sulit menikmati waktu senggang karena pikirannya masih dipenuhi rencana dan pekerjaan yang belum tuntas.
Bahkan ketika tidak sedang menjalankan aktivitas profesional, Virgo mungkin tetap memikirkan hal-hal yang perlu dibereskan atau menyusun berbagai kemungkinan untuk menghadapi pekan berikutnya.
Kebiasaan tersebut dapat membuat waktu istirahat terasa kurang berkualitas jika terus berlangsung tanpa jeda yang cukup.
Virgo sebaiknya mulai membedakan waktu untuk menyelesaikan kewajiban dengan waktu yang memang diperuntukkan bagi pemulihan tenaga.
Tidak semua persoalan harus diselesaikan sekaligus, sehingga memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak dapat membantu menjaga keseimbangan aktivitas.
Jika khawatir melupakan pekerjaan yang perlu ditangani, cobalah mencatat daftar tugas untuk pekan mendatang beserta urutan prioritasnya.
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Jawa Pos
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