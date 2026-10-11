Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Kelola Tekanan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui pengaturan aktivitas yang seimbang dengan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.
Semangat menjalani berbagai kegiatan dan keinginan untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat bisa membuat Leo terlalu sibuk hingga lupa menyediakan waktu untuk memulihkan tenaga.
Jika kebiasaan tersebut terus berlanjut, waktu istirahat berpotensi berkurang dan rutinitas yang biasanya terasa ringan bisa menjadi lebih melelahkan.
Leo sebaiknya mulai mengatur jadwal dengan mempertimbangkan kemampuan diri, bukan sekadar berusaha menyelesaikan sebanyak mungkin kegiatan dalam satu hari.
Sisihkan waktu untuk bersantai tanpa merasa harus selalu melakukan sesuatu yang menghasilkan atau memberikan manfaat tertentu.
Menikmati hobi, berjalan santai, melakukan peregangan ringan, atau menghabiskan waktu di tempat yang nyaman dapat menjadi cara sederhana untuk membantu menjaga suasana hati.
Aktivitas tersebut juga memberikan kesempatan bagi Leo untuk sejenak menjauh dari tuntutan sehari-hari dan kembali memperhatikan kebutuhan pribadi.
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Jawa Pos
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