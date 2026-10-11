Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Minggu, 11 Oktober 2026: Bangun Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur, mulai dari menjaga waktu istirahat hingga memilih aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh.
Perubahan gaya hidup tidak harus dilakukan secara drastis karena langkah sederhana yang dijalankan secara konsisten dapat membantu membangun rutinitas yang lebih seimbang.
Taurus dikenal menyukai kenyamanan dan kestabilan, sehingga terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru.
Namun, ketika pola tidur mulai tidak teratur atau aktivitas harian terlalu banyak dihabiskan dalam posisi duduk, ada baiknya mengevaluasi rutinitas yang selama ini dijalani.
Gunakan hari Minggu untuk memperhatikan kembali kebutuhan tubuh tanpa menuntut diri melakukan perubahan besar dalam satu waktu.
Mulailah dengan mempertahankan jadwal tidur yang cukup, mengatur waktu makan, dan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi sepanjang hari.
Jika pekerjaan atau kebiasaan sehari-hari membuat Taurus jarang bergerak, cobalah menyisipkan aktivitas ringan seperti berjalan santai atau melakukan peregangan.
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Jawa Pos
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