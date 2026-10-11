Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian melalui pengaturan aktivitas yang lebih seimbang dan kebiasaan menghargai kebutuhan tubuh untuk beristirahat.
Semangat yang tinggi memang dapat membantu Aries menyelesaikan berbagai pekerjaan, tetapi terus bergerak tanpa memberikan waktu pemulihan berisiko membuat tubuh semakin lelah.
Aries sebaiknya tidak menjadikan akhir pekan sebagai kesempatan untuk memenuhi seluruh kegiatan yang tertunda sekaligus.
Ketika terlalu berfokus pada daftar pekerjaan, Anda mungkin tidak menyadari bahwa tubuh sudah membutuhkan jeda.
Karena itu, cobalah menyusun agenda dengan mempertimbangkan waktu untuk beraktivitas, bersantai, dan menikmati kegiatan yang memberikan rasa nyaman.
Tidak semua waktu luang harus diisi dengan pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan sesuatu.
Memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat juga merupakan bagian dari upaya menjaga kebugaran agar rutinitas dapat dijalani dengan lebih baik.
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Jawa Pos
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