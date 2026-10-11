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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.08 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Minggu, 11 Oktober 2026: Tentukan Prioritas dengan Cermat

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Minggu, 11 Oktober 2026, perlu dijaga melalui pengelolaan anggaran yang lebih terarah agar kebutuhan penting tidak terganggu oleh pengeluaran yang kurang direncanakan.

Keinginan untuk membantu orang lain atau menikmati sesuatu yang membuat hati senang memang bisa dimengerti, tetapi keputusan menggunakan uang tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya memanfaatkan hari Minggu untuk melihat kembali kondisi keuangan dan memastikan penggunaan uang selama beberapa hari terakhir masih sesuai dengan rencana.

Periksa pengeluaran yang sudah dilakukan, mulai dari kebutuhan harian hingga biaya tambahan yang mungkin muncul tanpa direncanakan.

Jika terdapat pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting, pertimbangkan untuk menguranginya agar dana bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak.

Kebiasaan mengevaluasi anggaran secara rutin dapat membantu Pisces mengetahui ke mana uang digunakan sekaligus mencegah pengeluaran kecil menumpuk menjadi beban.

Saat ingin membeli barang dengan harga cukup mahal, jangan hanya mempertimbangkan rasa senang yang muncul ketika melihatnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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