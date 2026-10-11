Ramalan Asmara Zodiak Libra Minggu, 11 Oktober 2026: Jujur pada Perasaan dan Bangun Keharmonisan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Minggu, 11 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara keinginan mempertahankan keharmonisan dan keberanian mengungkapkan perasaan yang sebenarnya.
Libra yang dikenal menyukai suasana damai mungkin tergoda untuk menyimpan pendapat pribadi ketika khawatir pembicaraan akan memicu perdebatan.
Padahal, kedekatan emosional justru dapat tumbuh ketika kedua pihak merasa aman untuk menyampaikan pikiran, kebutuhan, dan harapan tanpa takut dihakimi.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Libra yang telah memiliki pasangan, jangan selalu menganggap bahwa menghindari perbedaan pendapat merupakan cara terbaik untuk menjaga hubungan tetap harmonis.
Persoalan yang terus dipendam berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak pernah dibicarakan secara terbuka.
Jika terdapat sikap pasangan yang membuat tidak nyaman, cobalah mengungkapkannya dengan bahasa yang jelas dan tetap menghargai perasaan satu sama lain.
Hindari melontarkan tuduhan atau mengungkit persoalan lama yang tidak berkaitan dengan pembicaraan saat ini.
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