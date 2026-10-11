Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 11 Oktober 2026: Seimbangkan Cinta dan Kesibukan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/hannazasimova)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Minggu, 11 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara mengejar tujuan pribadi dan memberikan perhatian kepada orang yang disayangi.
Kesibukan pekerjaan serta berbagai rencana untuk masa depan memang membutuhkan fokus, tetapi hubungan juga perlu dirawat melalui waktu, komunikasi, dan kepedulian yang konsisten.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, cobalah melihat kembali apakah rutinitas belakangan ini membuat waktu bersama semakin berkurang.
Pasangan mungkin tidak selalu meminta perhatian secara langsung, tetapi tetap membutuhkan kesempatan untuk berbagi cerita dan merasa didengarkan.
Meluangkan waktu untuk berbincang santai, menikmati makanan bersama, atau melakukan kegiatan sederhana bisa membantu menjaga kehangatan hubungan.
Tidak perlu menunggu momen istimewa untuk menunjukkan kasih sayang karena perhatian kecil yang diberikan dengan tulus juga dapat membuat pasangan merasa dihargai.
Capricorn yang terbiasa menyelesaikan masalah melalui pemikiran logis sebaiknya memahami bahwa persoalan asmara tidak selalu membutuhkan pembahasan serius.
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Jawa Pos
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