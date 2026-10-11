Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.03 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Minggu, 11 Oktober 2026: Hadapi Perbedaan dengan Dewasa

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Minggu, 11 Oktober 2026, menuntut sikap yang lebih sabar dan terbuka, terutama ketika muncul situasi yang memicu perbedaan pandangan dengan orang terkasih.

Hubungan yang harmonis bukan berarti selalu berjalan tanpa masalah, melainkan membutuhkan kemauan kedua pihak untuk memahami perasaan dan mencari jalan keluar bersama.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, penting untuk tidak langsung meluapkan emosi ketika mendengar perkataan atau melihat sikap pasangan yang kurang berkenan.

Berhentilah sejenak untuk memahami keadaan sebelum memberikan tanggapan, sehingga percakapan tetap berjalan dengan tenang dan tidak berubah menjadi pertengkaran.

Reaksi spontan terkadang membuat persoalan sederhana terasa semakin rumit, terlebih jika kedua pihak sama-sama ingin mempertahankan pendapatnya.

Aquarius perlu menyadari bahwa sumber kesalahpahaman tidak selalu terletak pada perbedaan keinginan, tetapi juga pada cara menyampaikan pikiran dan perasaan.

Karena itu, cobalah mendengarkan pasangan sampai selesai tanpa terburu-buru menyangkal atau membela diri.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 11 Oktober 2026: Rawat Kedekatan Emosional - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 11 Oktober 2026: Rawat Kedekatan Emosional

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 11 Oktober 2026: Seimbangkan Cinta dan Kesibukan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 11 Oktober 2026: Seimbangkan Cinta dan Kesibukan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.59 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Kebebasan dan Perkuat Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Kebebasan dan Perkuat Kedekatan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore