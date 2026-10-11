Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Minggu, 11 Oktober 2026: Hadapi Perbedaan dengan Dewasa

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Minggu, 11 Oktober 2026, menuntut sikap yang lebih sabar dan terbuka, terutama ketika muncul situasi yang memicu perbedaan pandangan dengan orang terkasih.
Hubungan yang harmonis bukan berarti selalu berjalan tanpa masalah, melainkan membutuhkan kemauan kedua pihak untuk memahami perasaan dan mencari jalan keluar bersama.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, penting untuk tidak langsung meluapkan emosi ketika mendengar perkataan atau melihat sikap pasangan yang kurang berkenan.
Berhentilah sejenak untuk memahami keadaan sebelum memberikan tanggapan, sehingga percakapan tetap berjalan dengan tenang dan tidak berubah menjadi pertengkaran.
Reaksi spontan terkadang membuat persoalan sederhana terasa semakin rumit, terlebih jika kedua pihak sama-sama ingin mempertahankan pendapatnya.
Aquarius perlu menyadari bahwa sumber kesalahpahaman tidak selalu terletak pada perbedaan keinginan, tetapi juga pada cara menyampaikan pikiran dan perasaan.
Karena itu, cobalah mendengarkan pasangan sampai selesai tanpa terburu-buru menyangkal atau membela diri.
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Jawa Pos
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