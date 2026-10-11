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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 11 Oktober 2026: Rawat Kedekatan Emosional

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Minggu, 11 Oktober 2026, menjadi momen untuk lebih memperhatikan kebutuhan emosional dalam hubungan agar kedekatan dengan pasangan tetap terjaga.

Perasaan yang kuat memang dapat membantu Pisces memahami orang terkasih, tetapi komunikasi yang jujur dan perhatian yang konsisten tetap diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, cobalah menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana yang membuat orang terkasih merasa dihargai.

Meluangkan waktu untuk berbincang, mendengarkan pengalaman pasangan, atau memberikan dukungan ketika ia menghadapi kesulitan dapat membantu mempererat hubungan.

Perhatian tidak selalu harus ditunjukkan melalui hadiah atau kejutan besar, karena kehadiran dan kesediaan untuk mendengarkan sering kali memiliki arti tersendiri.

Pisces sebaiknya tidak terlalu larut dalam kesibukan maupun persoalan pribadi hingga tanpa disadari mengabaikan kebutuhan pasangan.

Jika belakangan ini waktu bersama terasa berkurang, manfaatkan hari Minggu untuk kembali membangun kedekatan melalui kegiatan sederhana yang dapat dinikmati berdua.

Editor: Novia Tri Astuti
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