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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.21 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Minggu, 11 Oktober 2026: Perkuat Kedekatan dan Jaga Komunikasi

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Minggu, 11 Oktober 2026 menyoroti pentingnya menjaga kedekatan melalui perhatian sederhana dan komunikasi yang terbuka.

Hubungan yang terasa nyaman memang dapat memberikan ketenangan, tetapi keharmonisan juga membutuhkan kesediaan untuk memahami perubahan kebutuhan serta perasaan pasangan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, akhir pekan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki komunikasi yang belakangan mungkin terasa kurang hangat.

Kesibukan sehari-hari terkadang membuat waktu bersama semakin terbatas sehingga percakapan hanya berpusat pada pekerjaan atau tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Cobalah menyediakan waktu khusus untuk menikmati kebersamaan tanpa terus-menerus memeriksa ponsel atau memikirkan urusan lain.

Kalian bisa memasak bersama, berjalan santai, atau membicarakan rencana yang ingin diwujudkan dalam waktu mendatang.

Kegiatan sederhana seperti ini dapat membuka kesempatan untuk bertukar cerita sekaligus memahami hal-hal yang mungkin selama ini terlewatkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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