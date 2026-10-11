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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 15.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Minggu, 11 Oktober 2026: Jaga Komunikasi dan Perkuat Hubungan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aries pada Minggu, 11 Oktober 2026 menjadi momen untuk lebih memahami perasaan pasangan sekaligus belajar menyampaikan keinginan dengan cara yang tepat.

Keinginan memperoleh kepastian dalam hubungan bisa membuat Aries terdorong membahas persoalan yang selama ini mengganggu pikiran.

Namun, keterbukaan perlu diimbangi dengan kesabaran agar percakapan tidak berakhir menjadi perdebatan yang justru memperkeruh suasana.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aries pada Minggu, 11 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aries yang sudah memiliki pasangan, cobalah memilih waktu yang tepat untuk membicarakan persoalan penting.

Ketika muncul perbedaan pendapat, jangan terburu-buru menyela atau menganggap pasangan tidak memahami keinginanmu.

Dengarkan terlebih dahulu penjelasannya sebelum menyampaikan pandangan agar kedua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan perasaan.

Tidak semua persoalan harus mendapatkan jawaban saat itu juga, terutama jika salah satu dari kalian sedang lelah atau kesulitan mengendalikan emosi.

Editor: Novia Tri Astuti
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