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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.02 WIB

Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga, 4 Shio Ini Diramal Panen Uang di Awal Oktober

Shio yang bisa tarik napas lega karena raup pundi-pundi rupiah di awal Oktober - Image

Shio yang bisa tarik napas lega karena raup pundi-pundi rupiah di awal Oktober

JawaPos.com – Awal Oktober menjadi periode yang menarik untuk membahas ramalan keberuntungan finansial dalam astrologi Tionghoa. Sejumlah shio dipercaya memiliki peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan, mulai dari bonus pekerjaan hingga kesempatan usaha yang berpotensi memberikan keuntungan.

Bagi sebagian orang, tambahan penghasilan dapat menjadi angin segar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyelesaikan kewajiban keuangan, atau mewujudkan rencana yang selama ini tertunda. Dalam penafsiran astrologi, peluang tersebut terkadang digambarkan datang melalui jalan yang tidak disangka-sangka.

Dilansir dari akun YouTube CS Geteda, terdapat empat shio yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki tak terduga pada awal Oktober. Keempatnya adalah Tikus, Kuda, Babi, dan Naga. Masing-masing digambarkan mempunyai karakter serta kemungkinan sumber pemasukan yang berbeda.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh uang dalam jumlah tertentu. Berikut gambaran keberuntungan finansial keempat shio tersebut menurut sumber yang dibahas.

1. Shio Tikus, Peluang Rezeki Bisa Datang dari Berbagai Arah

Shio Tikus kerap digambarkan sebagai sosok cerdas, cekatan, dan pandai menyusun strategi. Dalam astrologi Tionghoa, karakter tersebut dikaitkan dengan kemampuan membaca situasi serta menemukan peluang di tengah berbagai tantangan.

Pada awal Oktober, pemilik shio Tikus diramalkan berpotensi memperoleh pemasukan tambahan dari sumber yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Kesempatan itu bisa berkaitan dengan komisi penjualan properti, pembayaran piutang yang telah lama tertunda, atau hasil dari gagasan yang diminati rekan bisnis.

Selain itu, ramalan tersebut turut menyebut kemungkinan memperoleh pemberian keluarga atau warisan. Namun, hal-hal tersebut sebatas gambaran dalam ramalan dan tidak dapat dipastikan akan terjadi pada setiap orang yang memiliki shio Tikus.

Jika memperoleh tambahan pendapatan, mengalokasikan uang untuk kebutuhan prioritas, tabungan, dan dana darurat dapat menjadi langkah bijak. Dengan begitu, pemasukan tambahan bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang.

2. Shio Kuda, Kerja Keras Dikaitkan dengan Peluang Finansial

Shio Kuda dikenal dalam penafsiran astrologi sebagai sosok aktif, berani, dan memiliki semangat kerja tinggi. Mereka juga digambarkan cekatan dalam bertindak serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Karakter tersebut membuat shio Kuda kerap dikaitkan dengan peluang untuk mengembangkan karier maupun usaha. Dalam ramalan awal Oktober, mereka disebut berpotensi mendapatkan keuntungan finansial yang dapat berasal dari pekerjaan atau kesempatan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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