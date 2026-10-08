Rezeki Makin Lancar! Ini 14 Tanggal Lahir yang Diramal Paling Beruntung Bulan Oktober

ilustrasi orang yang banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam berbagai kepercayaan tentang angka, tanggal kelahiran kerap dianggap memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Angka tertentu dipercaya membawa energi yang dapat dikaitkan dengan keberuntungan, kemampuan, karier, hingga kondisi finansial.
Keyakinan semacam ini membuat sebagian orang tertarik melihat bagaimana tanggal kelahiran mereka dikaitkan dengan peluang yang mungkin muncul pada periode tertentu. Salah satunya adalah ramalan keberuntungan untuk bulan Oktober 2026.
Dilansir dari Sunsigns, terdapat sejumlah kelompok tanggal lahir yang dipercaya memiliki prospek cukup baik sepanjang Oktober 2026. Ramalan tersebut menggambarkan adanya peluang dalam pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga berbagai bentuk keberuntungan lainnya.
Berikut empat kelompok tanggal lahir yang disebut berpotensi mendapatkan hoki dan keuntungan selama Oktober 2026:
Bagi pemilik tanggal lahir 1, 10, 19, dan 28, Oktober disebut sebagai periode untuk menikmati hasil dari berbagai usaha yang telah dilakukan sebelumnya.
Di dunia pekerjaan, kerja keras mereka berpotensi mendapat perhatian lebih. Apresiasi dari atasan maupun penghargaan dari rekan kerja dapat membuka peluang untuk memperoleh posisi yang lebih baik.
Dari sisi finansial, kondisi juga diramalkan cukup menjanjikan. Pemasukan yang baik bisa menjadi kesempatan untuk mulai menata keuangan atau mempertimbangkan investasi secara lebih matang.
Kelompok tanggal lahir 3, 12, 21, dan 30 diprediksi menjalani Oktober dengan perkembangan karier yang cukup positif. Berbagai energi dan peluang yang hadir disebut dapat membantu mereka bergerak menuju tujuan yang sudah direncanakan.
Keuangan juga berpotensi mengalami perkembangan karena keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan berada pada arah yang menguntungkan. Namun, tetap diperlukan pertimbangan sebelum menggunakan atau menginvestasikan uang.
Dalam kehidupan pribadi, hubungan dengan pasangan dan keluarga diperkirakan berjalan harmonis. Sementara bagi yang masih lajang, bulan ini dipercaya dapat membuka kesempatan bertemu seseorang yang menarik.
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Jawa Pos
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