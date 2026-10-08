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Lania Monica
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.55 WIB

Rezeki Makin Terbuka, 10 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Raih Kehidupan Makmur di Oktober

Ilustrasi tanggal lahir di awal oktober akan punya masa depan cerah (freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir di awal oktober akan punya masa depan cerah (freepik)

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Karier yang terus berkembang, kondisi finansial yang stabil, serta kehidupan yang penuh kecukupan menjadi impian yang ingin diwujudkan banyak orang. Dalam sejumlah kepercayaan tradisional, tanggal kelahiran bahkan dipercaya memiliki kaitan dengan karakter dan perjalanan keberuntungan seseorang.

Ramalan yang dikaitkan dengan sosok Eyang Semar juga masih populer dalam pembahasan primbon dan kepercayaan masyarakat Jawa. Beberapa kelompok tanggal lahir dipercaya memiliki karakter kuat, daya juang tinggi, serta peluang besar untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, terdapat sejumlah tanggal kelahiran yang disebut memiliki prospek kehidupan cerah, khususnya pada periode Oktober. Ramalan tersebut menggambarkan mereka sebagai sosok yang mampu melewati berbagai tantangan dan berpotensi meraih keberhasilan berkat karakter serta kegigihannya.

Berikut tiga kelompok tanggal lahir yang disebut memiliki masa depan cerah menurut ramalan tersebut:

1. Tanggal 1, 11, 21, dan 31

Orang yang lahir pada tanggal 1, 11, 21, atau 31 digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai ambisi besar. Mereka biasanya memiliki target yang ingin dicapai dan tidak mudah berhenti hanya karena menghadapi kegagalan.

Kegigihan menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Berbagai usaha yang dilakukan dengan konsisten dipercaya dapat membawa hasil positif. Karena itu, kelompok tanggal lahir ini diramalkan memiliki kesempatan untuk menikmati kesuksesan yang lebih besar setelah melalui berbagai proses dan perjuangan.

2. Tanggal 10, 20, dan 30

Pemilik tanggal lahir 10, 20, dan 30 dikenal memiliki karakter tangguh serta tidak gampang menyerah ketika berhadapan dengan persoalan.

Ketika menghadapi hambatan, mereka cenderung mencari solusi daripada memilih menyerah. Mental yang kuat tersebut dipercaya menjadi bekal penting untuk menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan.

Menurut ramalan, keteguhan hati dan kemauan untuk terus berusaha dapat mengantarkan mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Berbagai tantangan yang pernah dilewati justru dianggap sebagai pengalaman yang memperkuat langkah mereka.

3. Tanggal 8, 18, dan 28

Mereka yang lahir pada tanggal 8, 18, dan 28 dipercaya memiliki kekuatan mental yang cukup baik dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Kesulitan yang datang tidak selalu dianggap sebagai akhir perjalanan, melainkan tantangan yang harus diselesaikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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