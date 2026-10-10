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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup dan Kelola Kelelahan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Aquarius perlu memberikan perhatian lebih pada kebiasaan sehari-hari agar kondisi tubuh tetap terjaga di tengah berbagai aktivitas pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Jadwal yang padat terkadang membuatmu mengutamakan penyelesaian pekerjaan hingga lupa memperhatikan kebutuhan dasar, mulai dari makanan bergizi sampai waktu istirahat yang cukup.

Karena itu, menjaga kesehatan tidak harus dimulai dengan perubahan besar, tetapi bisa dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang dijalankan secara konsisten.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pilihan makanan ketika kesibukan meningkat.

Aquarius mungkin lebih sering mengandalkan makanan praktis karena dianggap dapat menghemat waktu, tetapi jangan sampai kebiasaan tersebut membuat kebutuhan nutrisi harian terabaikan.

Usahakan memilih makanan yang beragam dengan kandungan gizi seimbang, termasuk protein, sayuran, buah-buahan, serta sumber nutrisi lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Hindari pula terlalu sering melewatkan waktu makan hanya demi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.

Editor: Novia Tri Astuti
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