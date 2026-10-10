Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup dan Kelola Kelelahan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Aquarius perlu memberikan perhatian lebih pada kebiasaan sehari-hari agar kondisi tubuh tetap terjaga di tengah berbagai aktivitas pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Jadwal yang padat terkadang membuatmu mengutamakan penyelesaian pekerjaan hingga lupa memperhatikan kebutuhan dasar, mulai dari makanan bergizi sampai waktu istirahat yang cukup.
Karena itu, menjaga kesehatan tidak harus dimulai dengan perubahan besar, tetapi bisa dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang dijalankan secara konsisten.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pilihan makanan ketika kesibukan meningkat.
Aquarius mungkin lebih sering mengandalkan makanan praktis karena dianggap dapat menghemat waktu, tetapi jangan sampai kebiasaan tersebut membuat kebutuhan nutrisi harian terabaikan.
Usahakan memilih makanan yang beragam dengan kandungan gizi seimbang, termasuk protein, sayuran, buah-buahan, serta sumber nutrisi lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Hindari pula terlalu sering melewatkan waktu makan hanya demi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022