Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Sabtu, 10 Oktober 2026: Tenangkan Pikiran dan Jaga Stamina

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kondisi fisik sekaligus memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat dari berbagai persoalan.
Ketika banyak hal memenuhi kepala, kamu mungkin sulit berhenti memikirkan kejadian atau percakapan yang belum memberikan jawaban memuaskan.
Kebiasaan memikirkan persoalan secara berulang dapat membuat waktu istirahat terasa kurang nyaman, terutama ketika kamu terus berusaha menemukan solusi untuk sesuatu yang belum bisa diselesaikan saat itu juga.
Cobalah memilah persoalan berdasarkan hal-hal yang bisa segera dilakukan dan hal-hal yang membutuhkan waktu atau bantuan dari orang lain.
Jika belum menemukan jalan keluar, catat langkah yang bisa diambil berikutnya agar kamu tidak merasa harus terus memikirkan masalah tersebut sepanjang hari.
Memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat bukan berarti menghindari tanggung jawab, melainkan membantu Scorpio menghadapi persoalan dengan sudut pandang yang lebih jernih.
Kamu juga perlu menjaga jadwal tidur agar tubuh memperoleh waktu yang cukup untuk memulihkan energi setelah menjalani aktivitas harian.
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Jawa Pos
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