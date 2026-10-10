Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.46 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 10 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026, berkaitan dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara kesibukan, hubungan sosial, dan kebutuhan pribadi yang tidak boleh diabaikan.

Keinginan untuk selalu hadir bagi orang lain terkadang membuatmu menerima terlalu banyak kegiatan hingga waktu untuk memulihkan energi semakin berkurang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika jadwal mulai terasa padat, cobalah mengevaluasi kembali kegiatan yang sudah direncanakan dan tentukan mana yang benar-benar perlu diprioritaskan.

Kamu tidak harus mengikuti setiap ajakan atau memenuhi semua permintaan hanya karena khawatir mengecewakan orang lain.

Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, memberikan waktu untuk beristirahat merupakan langkah yang lebih bijak daripada terus memaksakan diri.

Libra juga perlu menjaga pola tidur agar tubuh memperoleh kesempatan yang cukup untuk memulihkan tenaga setelah menjalani berbagai aktivitas.

Hindari terlalu sering mengurangi waktu istirahat demi menyelesaikan pekerjaan tambahan atau menghadiri kegiatan yang sebenarnya masih bisa dijadwalkan ulang.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Beri Waktu Diri Sendiri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Beri Waktu Diri Sendiri

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04.03 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup dan Kelola Kelelahan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup dan Kelola Kelelahan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.56 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore