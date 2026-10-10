Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Sabtu, 10 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026, berkaitan dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara kesibukan, hubungan sosial, dan kebutuhan pribadi yang tidak boleh diabaikan.

Keinginan untuk selalu hadir bagi orang lain terkadang membuatmu menerima terlalu banyak kegiatan hingga waktu untuk memulihkan energi semakin berkurang.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika jadwal mulai terasa padat, cobalah mengevaluasi kembali kegiatan yang sudah direncanakan dan tentukan mana yang benar-benar perlu diprioritaskan.

Kamu tidak harus mengikuti setiap ajakan atau memenuhi semua permintaan hanya karena khawatir mengecewakan orang lain.

Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, memberikan waktu untuk beristirahat merupakan langkah yang lebih bijak daripada terus memaksakan diri.

Libra juga perlu menjaga pola tidur agar tubuh memperoleh kesempatan yang cukup untuk memulihkan tenaga setelah menjalani berbagai aktivitas.