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Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.33 WIB

3 Weton Calon Orang Kaya Baru di Daerahnya, Akhir Tahun 2026 Duitnya Bertambah Tiada Kira

Weton yang diramalkan bisa menjadi orang kaya baru di daerahnya saat akhir tahun 2026 membuat duitnya bertambah tiada kira. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan bisa menjadi orang kaya baru di daerahnya saat akhir tahun 2026 membuat duitnya bertambah tiada kira. (dok: magnific)

JawaPos.com - Perputaran roda kehidupan diprediksi akan berpihak pada segelintir orang yang beruntung.

Di akhir tahun 2026 ini, segelintir orang sangat mungkin memperoleh banyak rezeki yang bisa mengubah jalan hidup.

Beberapa di antaranya bahkan bisa tiba-tiba tampil menjadi salah satu orang terpandang berkat kesuksesan yang diraih.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bisa menjadi orang kaya baru di daerahnya saat akhir tahun 2026 membuat duitnya bertambah tiada kira.

1. Weton Senin Kliwon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Kliwon merupakan orang yang pandai mengambil keputusan.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 bisa saja menjadi periode yang emas yang tidak boleh dilewatkan.

Mereka dianjurkan untuk bekerja keras dan peka terhadap keadaan sekitar sebab limpahan rezeki sangat mungkin didapatkan.

Rezeki dalam berbagai bentuk bisa didapatkan, termasuk pundi-pundi rupiah yang tentu bisa menjadi modal hidup lebih baik ke depannya.

2. Weton Selasa Pon 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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