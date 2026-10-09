Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.25 WIB

3 Shio yang Hidupnya Bakal Makin Mapan di Akhir Tahun 2026, Kariernya Sukses Diikuti Banyak Rezeki

Shio yang diramalkan hidupnya bakal makin mapan di akhir 2026 saat kariernya sukses diikuti banyak rezeki. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan hidupnya bakal makin mapan di akhir 2026 saat kariernya sukses diikuti banyak rezeki. (dok: magnific)

JawaPos.com - Kemapanan hidup sangat mungkin diraih oleh siapa saja yang mau berusaha untuk meraihnya.

Kesuksesan tentunya sangat mungkin diraih dalam banyak cara, apa pun yang mungkin dilakukan pada jalan yang ditempuh masing-masing.

Beberapa di antaranya diprediksi akan mendapatkan banyak keberhasilan melalui perjalanan karier di tempat kerja.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan hidupnya bakal makin mapan di akhir 2026 saat kariernya sukses diikuti banyak rezeki

1. Shio Tikus 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang lahir dengan shio tikus dikatakan akan memasuki satu babak baru dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, kesuksesan di tempat kerja akan diperoleh yang mana jabatan atau kedudukannya bisa bertambah tinggi.

Pencapaian tersebut tidak hanya karena hoki semata melainkan juga buah kemauan untuk menjalani proses panjang.

Selain itu, mereka juga tahu tujuan hidupnya untuk apa sehingga setiap daya upaya selalu mendekatkan ke target yang ingin dicapai.

2. Shio Kerbau 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Weton yang Bakal Mulai Hidup Enak di Akhir Tahun 2026, Masalah Ekonomi Tak Pernah Datang Lagi - Image
Zodiak

3 Weton yang Bakal Mulai Hidup Enak di Akhir Tahun 2026, Masalah Ekonomi Tak Pernah Datang Lagi

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.37 WIB

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Bisa Mapan Secara Finansial, Rezekinya Tersebar di Banyak Tempat - Image
Zodiak

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Bisa Mapan Secara Finansial, Rezekinya Tersebar di Banyak Tempat

Minggu, 27 September 2026 | 05.02 WIB

3 Shio yang  Bakal Dapat Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Kekayaan Seketika Meningkat Pesat - Image
Zodiak

3 Shio yang  Bakal Dapat Banyak Duit di Akhir Tahun 2026, Kekayaan Seketika Meningkat Pesat

Jumat, 25 September 2026 | 22.56 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore