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Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.37 WIB

3 Weton yang Bakal Mulai Hidup Enak di Akhir Tahun 2026, Masalah Ekonomi Tak Pernah Datang Lagi

Weton yang diramalkan bakal mulai hidup enak di akhir tahun 2026 saat masalah ekonomi tak pernah datang lagi. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan bakal mulai hidup enak di akhir tahun 2026 saat masalah ekonomi tak pernah datang lagi. (dok: pexels)

JawaPos.com - Menjalani hidup yang penuh dengan rezeki dan jauh dari berbagai masalah tentu jadi dambaan dari banyak orang.

Sekalipun telah memiliki beberapa hal baik dalam hidup, belum tentu segala sesuatunya bisa langsung nyaman dijalani.

Ada beberapa hal lain yang memang ketika dimiliki membuat hidup seolah sedang berada di fase terbaik, salah satunya keberuntungan dan rasa syukur.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan bakal mulai hidup enak di akhir tahun 2026 saat masalah ekonomi tak pernah datang lagi. 

1. Weton Minggu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Kliwon umumnya memiliki pembawaan yang tenang.

Menurut perhitungan, mereka punya peluang besar untuk bisa hidup nyaman jauh dari berbagai persoalan ekonomi.

Di akhir tahun 2026 ini rezeki mereka akan dicukupkan melalui serangkaian jalan, termasuk kesuksesan dagang.

Selain karena keberuntungan yang tengah memihak, kepandaian dalam menilai pasar juga jadi salah satu alasan mengapa limpahan rezeki bisa mereka dapatkan.

2. Weton Senin Pahing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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