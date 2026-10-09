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Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.57 WIB

3 Weton Dapat Segudang Rezeki di Akhir Tahun 2026, Hidup Enak Kini Tak Lagi Jadi Mimpi

Weton yang dapat segudang rezeki di akhir tahun 2026 saat hidup enak kini tak lagi jadi mimpi. (dok: magnific) - Image

Weton yang dapat segudang rezeki di akhir tahun 2026 saat hidup enak kini tak lagi jadi mimpi. (dok: magnific)

JawaPos.com - Hidup dari segelintir orang diprediksi akan berubah menjadi satu fase yang menyenangkan.

Setelah sekian lama menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan masalah, keinginan untuk merasakan satu perbedaan pun muncul.

Berkahnya, apa yang didamba tersebut sangat mungkin bisa didapatkan di pengujung tahun yang penuh kejutan ini.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang dapat segudang rezeki di akhir tahun 2026 saat hidup enak kini tak lagi jadi mimpi.

1. Weton Selasa Wage 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage biasanya memiliki sifat yang sederhana.

Meski hidup penuh dengan keterbatasan, kesederhanaan mereka segala sesuatunya bisa dinikmati dan dijalani dengan penuh keikhlasan.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini sendiri bisa saja menjadi periode yang akan membuka sebuah perjalan baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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