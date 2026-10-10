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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.47 WIB

Dari Hidup Sederhana Menuju Kemakmuran, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Terbuka

seseorang yang memegang kunci kesuksesan./Freepik/alisaa

JawaPos.com – Perubahan nasib dari kehidupan sederhana menuju kondisi yang lebih mapan menjadi harapan banyak orang. Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Kepercayaan ini masih menarik perhatian masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh makna hari kelahiran mereka.

Primbon Jawa mengenal perpaduan tujuh hari dalam sepekan dan lima hari pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, serta Kliwon. Kombinasi tersebut dipercaya memiliki makna tersendiri dalam penafsiran tradisional, termasuk ketika membahas peluang rezeki, kewibawaan, dan kesuksesan. Namun, ramalan berdasarkan weton tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan memperoleh kekayaan secara mendadak.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut-sebut memiliki peruntungan menarik dalam urusan rezeki dan kemakmuran menurut Primbon Jawa. Rabu Pahing, Jumat Kliwon, Senin Legi, Kamis Pon, dan Sabtu Wage masing-masing digambarkan memiliki karakter serta jalan kesuksesan yang berbeda. Berikut ulasannya.

1. Rabu Pahing, Dipercaya Punya Peluang Meraih Kesuksesan Besar

Pemilik weton Rabu Pahing kerap digambarkan sebagai pribadi yang tekun, memiliki pendirian kuat, dan pandai membaca kesempatan. Mereka tidak selalu menunjukkan rencana kepada banyak orang, tetapi lebih memilih membuktikan kemampuan melalui tindakan nyata.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, karakter tersebut dikaitkan dengan peluang untuk mengembangkan usaha maupun meraih pencapaian dalam pekerjaan. Hasil yang diperoleh bisa datang setelah melewati proses panjang, terutama ketika ketekunan disertai kemampuan mengambil keputusan yang tepat.

Perubahan kondisi finansial Rabu Pahing dalam ramalan ini digambarkan dapat terjadi melalui perkembangan bisnis, keberhasilan proyek, atau kesempatan baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Meski demikian, setiap peluang tetap membutuhkan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang cermat agar hasilnya dapat dipertahankan.

2. Jumat Kliwon, Karisma yang Dikaitkan dengan Kemudahan Rezeki

Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang sering mendapat perhatian dalam berbagai penafsiran tradisional Jawa. Kombinasi hari dan pasarannya kerap dihubungkan dengan kewibawaan, daya tarik pribadi, serta kemampuan membangun kepercayaan.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan memiliki pembawaan yang membuat orang lain merasa nyaman ketika berinteraksi. Apabila dikembangkan secara positif, kemampuan berkomunikasi dan menjaga hubungan dapat membantu memperluas jaringan pertemanan maupun profesional.

Dalam ramalan Primbon Jawa, peluang kemakmuran Jumat Kliwon disebut dapat muncul melalui kerja sama, dukungan orang lain, atau kesempatan yang datang di luar perkiraan. Kepercayaan dan reputasi yang baik juga dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan karier maupun usaha.

3. Senin Legi, Jalan Rezeki Terbuka Berkat Ketekunan

Senin Legi digambarkan sebagai weton yang memiliki semangat bekerja dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Pemiliknya dipercaya mampu mempertahankan usaha meskipun hasil yang diharapkan belum terlihat dalam waktu singkat.

Karakter tekun tersebut kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun sesuatu secara bertahap. Dalam kehidupan sehari-hari, konsistensi dapat membantu seseorang mengembangkan keterampilan, menjaga pelanggan, maupun memperbaiki kualitas pekerjaan yang dilakukan.

Menurut gambaran dalam ramalan ini, peluang finansial Senin Legi bisa berasal dari proyek baru, meningkatnya permintaan terhadap usaha, atau gagasan yang berhasil dikembangkan. Perubahan besar tidak harus terjadi dalam semalam karena kemajuan yang dibangun secara konsisten juga dapat membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih baik.

4. Kamis Pon, Perhitungan Matang Membuka Peluang Kemakmuran

Kamis Pon sering digambarkan sebagai weton yang identik dengan kecermatan, keseimbangan, dan kemampuan mempertimbangkan risiko. Pemiliknya dipercaya tidak terburu-buru mengambil keputusan karena lebih suka memahami situasi sebelum menentukan langkah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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