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Lania Monica
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 05.11 WIB

Disebut Weton Sultan, 3 Kelahiran Ini Dipercaya Dekat dengan Kemakmuran

Ilustrasi weton sultan yang dipercaya membawa kekayaan seumur hidup (freepik) - Image

Ilustrasi weton sultan yang dipercaya membawa kekayaan seumur hidup (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kondisi ekonomi yang berbeda. Ada yang harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara sebagian lainnya terlihat lebih mudah menemukan peluang yang mengantarkan mereka menuju kehidupan mapan.

Dalam tradisi Jawa, perbedaan perjalanan hidup tersebut terkadang dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari dan pasaran kelahiran. Sejumlah weton bahkan mendapat julukan weton sultan karena dipercaya memiliki peruntungan baik, karakter kuat, dan peluang memperoleh rezeki yang melimpah.

Kepercayaan ini berkembang dalam penafsiran primbon Jawa yang menghubungkan watak seseorang dengan hari kelahirannya. Meski demikian, weton bukan penentu pasti kekayaan seseorang karena keberhasilan finansial juga dipengaruhi oleh usaha, kesempatan, keterampilan, dan pengelolaan keuangan.

Dikutip dari kanal YouTube Mbah Mul, terdapat tiga weton yang dipercaya mempunyai daya tarik rezeki dan potensi menjalani kehidupan berkecukupan. Berikut penjelasannya.

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan dalam urusan usaha dan keuangan. Dalam perhitungan weton Jawa, Minggu memiliki nilai neptu 5, sedangkan Kliwon bernilai 8. Jika digabungkan, jumlah neptunya mencapai 13.

Menurut penafsiran primbon, pemilik weton ini digambarkan memiliki kemampuan melihat peluang dan mengembangkan sesuatu yang awalnya sederhana menjadi lebih menjanjikan. Karakter tersebut kerap dihubungkan dengan istilah tangan dingin, yakni kemampuan mengelola usaha agar berkembang.

Sebagai gambaran, seseorang yang memulai bisnis kecil dengan modal terbatas dipercaya berpeluang menarik banyak pelanggan ketika mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik.

Dalam kepercayaan tradisional tertentu, Minggu Kliwon juga dikaitkan dengan perlindungan leluhur secara spiritual. Namun, keyakinan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa rezeki seseorang dijamin selalu mengalir.

Tantangan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan merasa cepat puas ketika sudah mencapai keberhasilan. Sikap rendah hati, kemauan belajar, dan kedisiplinan tetap dibutuhkan agar usaha dapat bertahan dalam jangka panjang.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing dikenal dalam penafsiran primbon sebagai weton yang memiliki karisma dan daya tarik sosial. Hari Rabu mempunyai neptu 7, sedangkan Pahing bernilai 9, sehingga total neptunya mencapai 16.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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