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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.15 WIB

Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, Ini 6 Shio yang Dipercaya Mudah Meraih Kemakmuran

Ilustrasi seseorang yang berkahnya tak berkesudahan

JawaPos.com - Dalam kehidupan, kondisi finansial setiap orang tentu berbeda. Ada yang harus melewati perjalanan panjang sebelum mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peruntungan yang lebih baik dalam urusan materi.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai energi positif yang mendukung keberhasilan, terutama dalam mengelola peluang dan keuangan.

Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi astrologi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang dalam kepercayaan astrologi Tiongkok disebut memiliki peruntungan finansial kuat dan berpeluang menikmati kehidupan yang semakin mapan.

1. Shio Naga

Naga sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kejayaan dalam budaya Tiongkok. Orang yang berada di bawah shio ini dipercaya mempunyai kepercayaan diri tinggi serta kemampuan melihat peluang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.

Mereka cenderung berani mengambil langkah besar ketika melihat kesempatan yang menjanjikan. Tidak hanya mengandalkan keberuntungan, pemilik Shio Naga juga diyakini mampu membangun kekayaan melalui bisnis, investasi, maupun berbagai sumber penghasilan lainnya.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntungan finansial mereka disebut semakin kuat ketika memasuki usia yang lebih matang. Hasil kerja keras yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dipercaya dapat berubah menjadi aset bernilai besar.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau identik dengan karakter pekerja keras, sabar, dan konsisten. Mereka dipercaya tidak mudah tergoda mendapatkan kekayaan secara instan karena lebih memilih membangun kehidupan finansial secara perlahan.

Kebiasaan tersebut membuat pemilik Shio Kerbau dianggap memiliki kemampuan mengelola uang dengan baik. Mereka cenderung berhati-hati dalam menggunakan penghasilan dan mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan finansial.

Menurut kepercayaan yang berkembang, ketekunan tersebut akan memberikan hasil yang semakin terasa ketika usia mereka bertambah. Kekayaan yang diperoleh pun digambarkan seperti gunung yang terbentuk sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi besar.

3. Shio Ular

Pemilik Shio Ular dipercaya mempunyai pola pikir tajam, tenang, dan penuh perhitungan. Mereka tidak terbiasa terburu-buru ketika menghadapi keputusan penting, termasuk yang berkaitan dengan uang.

Karakter analitis membuat mereka dianggap pandai membaca situasi dan menyusun strategi. Peluang yang terlihat kecil bagi orang lain bisa saja dipertimbangkan secara serius oleh Shio Ular sebelum akhirnya dikembangkan menjadi sesuatu yang menguntungkan.

Dalam urusan finansial, mereka dipercaya lebih menyukai perencanaan jangka panjang. Investasi, bisnis, maupun pekerjaan yang memberikan kestabilan menjadi beberapa jalur yang kerap dikaitkan dengan kemakmuran Shio Ular.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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