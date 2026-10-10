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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.10 WIB

Punya Aura Pembawa Hoki, 6 Weton Ini Dipercaya Mudah Menemukan Peluang Rezeki

seseorang yang menarik setiap uang./Freepik/SkelDry

JawaPos.com – Kepercayaan terhadap weton masih menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jawa. Weton merupakan gabungan hari lahir dalam kalender tujuh hari dan pasaran Jawa yang terdiri dari lima hari, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dalam Primbon Jawa, kombinasi tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Sebagian weton dipercaya memiliki sifat yang mendukung datangnya kemakmuran, mulai dari ketekunan dalam bekerja hingga kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Meski demikian, keyakinan mengenai rezeki berdasarkan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan jaminan bahwa seseorang akan menjadi kaya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki dan kekayaan menurut penafsiran Primbon Jawa. Mulai dari Rabu Legi yang dikenal tenang hingga Sabtu Legi yang identik dengan ketekunan, berikut ulasannya.

1. Rabu Legi, Rezeki Dikaitkan dengan Ketekunan dan Ketenangan

Rabu Legi dipercaya memiliki karakter yang tenang, mampu menjaga keseimbangan, dan tidak mudah terbawa keinginan sesaat. Sifat tersebut dalam penafsiran Primbon Jawa dianggap dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih terarah.

Orang yang lahir pada weton ini digambarkan cenderung berhati-hati ketika mengambil keputusan. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, ketelitian dan konsistensi menjadi modal yang dapat membantu mereka mempertahankan hasil yang sudah diperoleh.

Peluang kemakmuran Rabu Legi kerap dikaitkan dengan bidang yang membutuhkan kesabaran, seperti perdagangan, pertanian, dan pengelolaan keuangan. Jika mampu mengembangkan keterampilan serta mengatur pemasukan dengan baik, kebiasaan tersebut dapat mendukung kestabilan finansial.

2. Jumat Kliwon, Karisma yang Dipercaya Membuka Peluang

Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang sering dikaitkan dengan kewibawaan dan daya tarik pribadi dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Perpaduan hari Jumat dan pasaran Kliwon juga memiliki makna tersendiri dalam berbagai penafsiran tradisional.

Pemilik weton ini kerap digambarkan memiliki kepribadian yang kuat dan mampu membangun kepercayaan orang lain. Dalam kehidupan sosial, kemampuan berkomunikasi serta menjaga hubungan dapat menjadi nilai tambah ketika menjalin kerja sama.

Dari sisi finansial, Jumat Kliwon dipercaya berpeluang memperoleh kemajuan melalui jaringan pertemanan, kesempatan usaha, maupun tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar. Namun, kepercayaan orang lain tetap perlu dijaga melalui sikap profesional, kejujuran, dan keputusan yang matang.

3. Minggu Wage, Peluang Baik Bisa Datang dari Berbagai Arah

Minggu Wage dipercaya memiliki karakter yang membawa suasana positif dalam lingkungan sekitarnya. Dalam sejumlah gambaran tradisional, weton ini dikaitkan dengan kemampuan menjalin hubungan dan menemukan kesempatan melalui interaksi sosial.

Peluang yang datang kepada pemilik weton ini dapat berupa tawaran pekerjaan, ide usaha, atau dukungan dari orang-orang yang mengenal kemampuan mereka. Sikap terbuka terhadap pengalaman baru juga dapat membantu seseorang melihat kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Minggu Wage kerap dikaitkan dengan bidang kewirausahaan dan pekerjaan kreatif yang membutuhkan ide segar. Meski begitu, peluang tidak akan banyak berarti tanpa perencanaan dan tindakan nyata untuk mengembangkannya.

4. Kamis Pahing, Tekad Kuat untuk Membangun Kemakmuran

Kamis Pahing digambarkan sebagai weton yang memiliki semangat tinggi, pandangan jauh ke depan, dan kemauan untuk terus berkembang. Dalam penafsiran Primbon Jawa, karakter tersebut kerap dihubungkan dengan potensi mencapai kehidupan yang lebih mapan melalui proses panjang.

Perjalanan hidup pemilik weton ini dipercaya tidak selalu berjalan mulus sejak awal. Namun, ketekunan dan kemampuan menyusun rencana dapat menjadi bekal untuk menghadapi tantangan serta memperbaiki keadaan secara bertahap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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