Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 10 Oktober 2026: Atur Istirahat dan Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih memperhatikan rutinitas harian yang kerap terabaikan di tengah kesibukan.
Keinginan untuk terus produktif terkadang membuatmu mengesampingkan rasa lelah, padahal tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk memulihkan energi agar aktivitas tetap berjalan dengan baik.
Cobalah mengatur jadwal harian secara lebih realistis dengan tetap menyediakan waktu untuk makan, minum, dan beristirahat.
Jangan sampai pekerjaan atau kegiatan pribadi membuatmu terus menunda kebutuhan dasar tubuh hingga kondisi fisik mulai terasa tidak nyaman.
Jika akhir-akhir ini kamu terbiasa tidur terlalu malam, manfaatkan waktu luang untuk memperbaiki jadwal istirahat secara bertahap.
Usahakan memiliki waktu tidur yang cukup dan mengurangi kebiasaan menggunakan minuman berkafein secara berlebihan untuk mengatasi kantuk.
Kafein tidak dapat menggantikan kebutuhan tidur, sehingga beristirahat tetap menjadi langkah penting ketika tubuh mulai kehilangan energi.
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Jawa Pos
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