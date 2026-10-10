Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Perhatikan Kondisi Tubuh

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur, terutama dalam memilih makanan, memenuhi kebutuhan cairan, dan menjaga kenyamanan tubuh.

Kesibukan terkadang membuatmu makan seadanya atau menunda waktu makan hingga tubuh mulai merasa tidak nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya mulai memperhatikan jadwal makan dan memilih asupan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Jika kamu memiliki pencernaan yang sensitif, kenali jenis makanan atau minuman yang kerap menimbulkan keluhan agar bisa lebih berhati-hati saat menentukan pilihan.

Membatasi makanan yang terlalu berminyak atau pedas juga dapat dipertimbangkan apabila jenis makanan tersebut membuat perut terasa kurang nyaman.

Usahakan tidak melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk atau jadwal kegiatan terasa padat.