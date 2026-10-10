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Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.14 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Atur Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan kebutuhan tubuh di tengah berbagai aktivitas yang menyita waktu dan tenaga.

Keinginan menyelesaikan banyak hal sekaligus bisa membuatmu mengabaikan rasa lelah, padahal tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk memulihkan energi agar dapat beraktivitas dengan nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya mulai membangun rutinitas yang lebih seimbang dengan menyediakan waktu istirahat di sela kesibukan.

Jangan membiasakan diri terus bekerja ketika konsentrasi mulai menurun atau tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Menjaga waktu tidur secara teratur juga penting agar tubuh memiliki kesempatan untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari.

Selain itu, cobalah meninjau kebiasaan sehari-hari yang mungkin kurang mendukung kebugaran, seperti terlalu lama duduk, menunda waktu makan, atau mengonsumsi minuman berkafein secara berlebihan.

Kamu tidak perlu mengubah seluruh rutinitas dalam satu waktu karena penyesuaian kecil yang dilakukan secara konsisten dapat lebih mudah menjadi kebiasaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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