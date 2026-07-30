Rezeki Meningkat! 7 Zodiak yang Berpotensi Membeli Rumah Baru Tahun 2026

JawaPos.com - Memiliki rumah yang dibeli dari hasil kerja sendiri menjadi impian banyak orang. Selain mencerminkan keberhasilan secara finansial, pencapaian ini juga menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengatur keuangan, mengambil keputusan, dan mempersiapkan masa depan.

Sepanjang tahun 2026, sejumlah zodiak diperkirakan memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan impian tersebut. Peluang itu bukan hanya dipengaruhi keberuntungan, tetapi juga kerja keras, kedisiplinan, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan yang datang.

Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakter yang berbeda-beda. Sifat tersebut diyakini dapat memengaruhi cara seseorang bekerja, mengelola keuangan, hingga menentukan langkah besar dalam hidup.

Dirangkum dari kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut tujuh zodiak yang diprediksi berpeluang membeli rumah baru dengan uang sendiri pada tahun 2026.

1. Gemini Gemini dikenal sebagai pribadi yang mudah beradaptasi, komunikatif, dan cepat menangkap peluang baru. Kemampuan membangun jaringan membuat mereka memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan penghasilan.

Pada tahun 2026, potensi finansial Gemini diperkirakan semakin berkembang. Jika mampu menjaga konsistensi dan fokus pada tujuan jangka panjang, impian memiliki rumah sendiri berpeluang menjadi kenyataan.

2. Cancer Cancer memiliki karakter pekerja keras, penuh tanggung jawab, dan selalu memikirkan masa depan keluarga. Keinginan menciptakan kehidupan yang aman membuat mereka rajin menyusun rencana keuangan.

Dengan disiplin yang terus dijaga, Cancer diprediksi mampu mengumpulkan dana untuk membeli rumah sendiri. Kuncinya adalah tetap mengutamakan kebutuhan pribadi tanpa terlalu banyak mengorbankan diri demi kepentingan orang lain.

3. Scorpio Scorpio dikenal memiliki tekad kuat dan tidak mudah menyerah ketika mengejar target. Mereka rela bekerja keras demi memperoleh hasil terbaik, termasuk dalam mewujudkan kepemilikan aset bernilai tinggi.