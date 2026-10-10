Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Perasaan dan Jaga Kedekatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menekankan pentingnya komunikasi yang jujur serta kesediaan untuk memahami perasaan orang yang memiliki tempat istimewa dalam hidupmu.

Kamu mungkin merasa telah menunjukkan kasih sayang melalui perhatian dan tindakan sehari-hari, tetapi pasangan belum tentu memahami semua maksud tersebut jika kamu jarang mengungkapkan isi hati secara langsung.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, jangan berasumsi bahwa orang terdekat selalu mampu memahami kebutuhanmu tanpa penjelasan.

Jika terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran atau membuatmu merasa kurang nyaman, cobalah membicarakannya sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi kekecewaan yang lebih besar.

Pilih waktu ketika kalian sama-sama tenang agar percakapan dapat berlangsung dengan nyaman tanpa membuat salah satu pihak merasa disudutkan.

Kamu bisa memulainya melalui obrolan sederhana mengenai aktivitas sehari-hari, pembagian tanggung jawab, atau rencana yang ingin diwujudkan bersama.

Percakapan semacam ini mungkin terlihat biasa, tetapi dapat membantu kalian mengetahui harapan masing-masing sekaligus menjaga hubungan tetap dekat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Pasangan dan Bangun Kepercayaan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Pasangan dan Bangun Kepercayaan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Jujur pada Perasaan dan Jaga Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Jujur pada Perasaan dan Jaga Kedekatan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Sabtu, 10 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan dan Hindari Salah Paham - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Sabtu, 10 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan dan Hindari Salah Paham

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore