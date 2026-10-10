Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Perasaan dan Jaga Kedekatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menekankan pentingnya komunikasi yang jujur serta kesediaan untuk memahami perasaan orang yang memiliki tempat istimewa dalam hidupmu.
Kamu mungkin merasa telah menunjukkan kasih sayang melalui perhatian dan tindakan sehari-hari, tetapi pasangan belum tentu memahami semua maksud tersebut jika kamu jarang mengungkapkan isi hati secara langsung.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, jangan berasumsi bahwa orang terdekat selalu mampu memahami kebutuhanmu tanpa penjelasan.
Jika terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran atau membuatmu merasa kurang nyaman, cobalah membicarakannya sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi kekecewaan yang lebih besar.
Pilih waktu ketika kalian sama-sama tenang agar percakapan dapat berlangsung dengan nyaman tanpa membuat salah satu pihak merasa disudutkan.
Kamu bisa memulainya melalui obrolan sederhana mengenai aktivitas sehari-hari, pembagian tanggung jawab, atau rencana yang ingin diwujudkan bersama.
Percakapan semacam ini mungkin terlihat biasa, tetapi dapat membantu kalian mengetahui harapan masing-masing sekaligus menjaga hubungan tetap dekat.
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Jawa Pos
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