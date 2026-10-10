Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Pasangan dan Bangun Kepercayaan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menyampaikan perasaan dengan jujur agar persoalan dalam hubungan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Kamu mungkin terbiasa mempertimbangkan banyak hal sebelum mengutarakan isi hati, tetapi terlalu lama memendam kegelisahan justru bisa membuat pikiran dipenuhi dugaan yang belum tentu sesuai dengan kenyataan.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, perubahan sikap atau percakapan yang terasa kurang jelas sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai tanda adanya masalah besar.
Daripada menyusun berbagai kemungkinan dalam pikiran sendiri, cobalah mengajak pasangan berbicara secara tenang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Bisa jadi pasangan sedang menghadapi kesibukan, tekanan pekerjaan, atau persoalan pribadi yang belum sempat dibagikan kepadamu.
Dengan memberikan ruang untuk bercerita tanpa langsung menyalahkan, kamu dapat membangun suasana komunikasi yang membuat kedua pihak merasa lebih aman dan dihargai.
Capricorn juga perlu memahami bahwa hubungan yang dekat bukan berarti setiap persoalan harus selalu diketahui atau diselesaikan pada saat yang sama.
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Jawa Pos
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