Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Jujur pada Perasaan dan Jaga Kedekatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026, dapat terasa lebih hangat ketika kamu bersedia membicarakan perasaan secara terbuka tanpa selalu menutupi kekhawatiran dengan candaan atau sikap santai.

Suasana yang menyenangkan memang penting dalam hubungan, tetapi ada kalanya kejujuran dan kesediaan mendengarkan justru lebih dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang belum tuntas.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Sagittarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Sagittarius yang sudah memiliki pasangan, membicarakan masalah secara serius mungkin terasa kurang nyaman, terutama jika kamu terbiasa mencairkan suasana dengan humor.

Candaan terkadang dapat membantu mengurangi ketegangan, tetapi cara tersebut tidak selalu mampu menjawab persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam.

Jika ada hal yang mengusik pikiranmu, jangan terus mengalihkannya atau berharap pasangan akan memahami semuanya dengan sendirinya.

Cobalah mengungkapkan perasaan secara langsung menggunakan kata-kata yang tenang dan tidak menyalahkan pihak lain.

Jelaskan apa yang membuatmu khawatir sekaligus berikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan pandangannya tanpa merasa dihakimi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Komunikasi dan Pahami Perasaan Pasangan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Komunikasi dan Pahami Perasaan Pasangan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Perasaan dan Jaga Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Perasaan dan Jaga Kedekatan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Pasangan dan Bangun Kepercayaan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 10 Oktober 2026: Terbuka pada Pasangan dan Bangun Kepercayaan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore