Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Jujur pada Perasaan dan Jaga Kedekatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026, dapat terasa lebih hangat ketika kamu bersedia membicarakan perasaan secara terbuka tanpa selalu menutupi kekhawatiran dengan candaan atau sikap santai.
Suasana yang menyenangkan memang penting dalam hubungan, tetapi ada kalanya kejujuran dan kesediaan mendengarkan justru lebih dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang belum tuntas.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Sagittarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Sagittarius yang sudah memiliki pasangan, membicarakan masalah secara serius mungkin terasa kurang nyaman, terutama jika kamu terbiasa mencairkan suasana dengan humor.
Candaan terkadang dapat membantu mengurangi ketegangan, tetapi cara tersebut tidak selalu mampu menjawab persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam.
Jika ada hal yang mengusik pikiranmu, jangan terus mengalihkannya atau berharap pasangan akan memahami semuanya dengan sendirinya.
Cobalah mengungkapkan perasaan secara langsung menggunakan kata-kata yang tenang dan tidak menyalahkan pihak lain.
Jelaskan apa yang membuatmu khawatir sekaligus berikan kesempatan kepada pasangan untuk menyampaikan pandangannya tanpa merasa dihakimi.
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Jawa Pos
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