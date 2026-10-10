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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 10 Oktober 2026: Jaga Komunikasi dan Pahami Perasaan Pasangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Sabtu, 10 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan menghindari penilaian terburu-buru ketika pasangan menunjukkan perubahan sikap.

Kamu mungkin merasa khawatir saat orang terdekat terlihat lebih diam atau tidak memberikan perhatian seperti biasanya, tetapi keadaan tersebut belum tentu menandakan adanya masalah dalam hubungan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang telah memiliki pasangan, cobalah menghadapi perubahan suasana dengan pikiran yang lebih tenang.

Seseorang bisa saja sedang memikirkan persoalan pekerjaan, menghadapi tekanan pribadi, atau membutuhkan waktu untuk menata perasaannya sebelum bercerita.

Daripada membiarkan berbagai dugaan berkembang dalam pikiran, ajak pasangan berbicara secara terbuka tanpa memberikan tuduhan yang belum tentu benar.

Berikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan keadaan sekaligus sampaikan apa yang kamu rasakan dengan bahasa yang baik.

Percakapan yang berlangsung tanpa tekanan dapat membantu kedua pihak memahami persoalan dengan lebih jelas dan mengurangi risiko kesalahpahaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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