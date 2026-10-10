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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.33 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Libra Sabtu, 10 Oktober 2026: Atur Belanja dan Hindari Tekanan Sosial

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026, perlu dijaga dengan menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan keinginan untuk menikmati waktu bersama orang-orang terdekat.

Ajakan berkumpul, keinginan membeli barang penunjang penampilan, atau rencana kegiatan bersama bisa membuat pengeluaran bertambah jika tidak disesuaikan dengan kemampuan finansial.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra tetap bisa menikmati kegiatan sosial tanpa harus merasa khawatir mengenai kondisi keuangan setelahnya.

Kuncinya adalah memastikan bahwa biaya untuk bersenang-senang tidak mengganggu pembayaran tagihan, kebutuhan pokok, maupun rencana tabungan yang sudah disusun.

Kamu juga perlu menyadari bahwa keinginan menjaga hubungan baik terkadang membuatmu sulit menolak ajakan yang membutuhkan biaya lebih besar daripada perkiraan.

Padahal, memilih kegiatan yang lebih terjangkau bukan berarti kamu tidak menghargai teman atau enggan menghabiskan waktu bersama mereka.

Jika anggaran sedang terbatas, sampaikan keadaan tersebut secara wajar dan tawarkan alternatif kegiatan yang tetap menyenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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