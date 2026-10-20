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Leni Setya Wati
Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.54 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Rabu, 21 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Libra (pikisuperstar)

JawaPos.com - Libra (23 September–22 Oktober) mungkin merasakan jarak emosional meskipun berada di tengah orang-orang yang peduli.

Pengaruh Bulan di Aquarius membuat pikiran Anda dipenuhi berbagai hal yang membutuhkan perhatian. Cobalah meluangkan waktu untuk memahami perasaan sendiri agar tidak terus terbebani oleh kekhawatiran yang belum tentu terjadi.

Dalam kehidupan asmara, Libra disarankan untuk menghadapi persoalan hubungan secara terbuka. Jika ada masalah yang belum terselesaikan, jangan terus menghindari pembicaraan dengan pasangan.

Sementara itu, pekerjaan diperkirakan berjalan sesuai rencana, bahkan ada kesempatan untuk menuntaskan tanggung jawab lama yang sempat tertunda.

Dari sisi keuangan, peluang mendapatkan pembayaran yang sebelumnya tertahan dapat memberikan sedikit kelegaan. Meski demikian, tetap kendalikan pengeluaran dan hindari menggunakan uang tersebut secara impulsif.

Untuk menjaga kesehatan, perhatikan tingkat stres, cukupi kebutuhan istirahat, dan pilih minuman yang membuat tubuh terasa nyaman.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap Libra baik dalam aspek cinta, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Ramalan Cinta Libra

Kehidupan asmara Libra yang sudah memiliki pasangan mungkin menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Editor: Hanny Suwindari
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